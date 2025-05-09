Хабі Алонсо повернеться в клуб, з яким в якості гравця вигравав Лігу чемпіонів

Новим головним тренером мадридського «Реала» стане Хабі Алонсо, повідомляє Marca. Іспанський наставник німецького «Байєра» після завершення сезону покине леверкузенців і підпише з «вершковими» контракт на 3 роки.

Зазначається, що 42-річний тренер приєднається до «Реала» після клубного чемпіонату світу. Алонсо замінить Карло Анчелотті, який керував командою з липня 2021 року.

На початку травня італієць домовився з керівництвом «Реала» про завершення співпраці – однією з причин відставки Анчелотті став виліт від «Арсенала» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. До слова, Алонсо вже підтвердив відхід з німецького клубу, написавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram: «Настав час підтвердити, що це будуть мої останні ігри в «Байєрі».

Нагадаємо, Хабі у статусі футболіста захищав кольори іспанських «Реал Сосьєдада», «Ейбара» та мадридського «Реала», англійського «Ліверпуля», німецької «Баварії» та збірної Іспанії. До тренерства приступив у 2018 році. Працював з юнаками «Реала», другою командою «Реал Сосєдада» та «Байєром». З леверкузенцями став чемпіоном Німеччини та виграв Кубок і Суперкубок країни.