«Фіорентина» не змогла вдруге поспіль вийти у фінал турніру

У четвер, 8 травня, в третьому за силою єврокубку відбулись матчі-відповіді 1/2 фіналу турнірну. Лондонський «Челсі» на своєму полі здобув мінімальну перемогу над шведським «Юргорденом» (1:0) і за сумою двох ігор пройшов далі.

До слова, «Челсі» вже ввосьме у своїй історії вийшов до фіналу єврокубка. Востаннє у вирішальному матчі єврокубкового турніру лондонська команда грала у сезоні 2020/21 – тоді «сині» стала переможцем Ліги чемпіонів. Нагадаємо, український вінгер Михайло Мудрик перебуває поза грою після проваленої допінг-проби, очікуючи на рішення відповідних органів (за неофіційною інформацією, в організмі футболіста виявили заборонений препарат мельдоній – йому загрожує дискваліфікація на чотири роки).

У паралельній зустрічі «Фіорентина» в основний час взяла реванш в «Бетіса» за поразку у першому матчі, однак в овертаймі не втримала свої ворота на замку і пропустила у фінал іспанців. Зазначимо, що «Бетіс» вперше в історії зіграє у фіналі єврокубка. До сезону 2024/25 найвищим досягненням іспанської команди були чвертьфінали Кубка володарів кубків у 1978 та 1998 роках.

Ліга конференцій 2024/25, матчі-відповіді 1/2 фіналу:

«Челсі» (Англія) – «Юргорден» (Швеція) – 1:0 (перший матч – 4:1)

Гол: Дьюзбері-Голл, 38

«Фіорентина» (Італія) – «Бетіс» (Іспанія) – 2:2 (дод. час) (перший матч – 1:2)

Голи: Госенс, 34, 42 – Антоні, 30, Еззальзулі, 97

Як наслідок, у фіналі зустрінуться англійський «Челсі» та іспанський «Бетіс». Матч відбудеться 28 травня у польському Вроцлаві.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є грецький «Олімпіакос», який у 2024 році здолав «Фіорентину» (1:0).