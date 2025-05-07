Україна втратила останнього представника у найпрестижнішому єврокубку

У середу, 7 травня, «Арсенал» на виїзді зустрічався з ПСЖ. Перша гра завершилась мінімальною перемогою французів (1:0), тож вболівальники лондонців очікували на камбек. На жаль, дива не сталось – господарі зуміли забити по голу в кожному з таймів, а суперник спромігся відповісти тільки одним влучним ударом. Український півзахисник «Арсенала» Олександр Зінченко потрапив до заявки «канонірів», але весь матч провів у запасі.

Ліга чемпіонів, півфінал, матч-відповідь

ПСЖ (Франція) – «Арсенал» (Лондон) – 2:1 (перший матч – 1:0)

Голи Руїс, 27, Хакімі, 72 – Сака, 76

Вже на старті зустрічі Райс виграв боротьбу в повітрі у Маркіньйоса й бив головою після навісу з правого флангу – поруч зі стійкою. За мить Мартінеллі в дотик замикав у ворота ПСЖ, але Доннарумма врятував. Згодом кіпер ПСЖ зреагував на гарматний удар Едегора злету.

Господарі огризнулись спробою від Хвічі у дальній кут – стійка. Попри шквальні атаки «Арсенала» першими забив ПСЖ: лондонці впорались з навісом зі стандарту, але Руїс з лінії штрафного потужним ударом прошив воротаря. За трохи французи могли закривати гру: Хвіча промчав до воріт суперника, але вирішив віддати передачу на Барколя – той дозволив кіперу перевести на кутовий.

По перерві Доннарумма знову врятував свою команду, витягнувши м'яч із дальньої дев'ятки після удару Сака. На 66-й хвилині Льюїс-Скеллі зіграв рукою у власному штрафному й арбітр призначив пенальті – Райя у стрибку зумів відбити удар Вітіньї у правий кут. Однак на екваторі другої сорокап’ятихвилинки за партнера виправився Хакімі, який з лінії штрафного подвоїв перевагу ПСЖ. За 4 хвилини Сака відродив інтригу, забивши дещо кумедний гол після двох рикошетів, однак на більше «канонірів» не вистачило – далі йдуть французи.

У фіналі ПСЖ зіграє з міланським «Інтером», який напередодні перестріляв «Барселону» в овертаймах (4:3). Поєдинок відбудеться 31 травня 2025 року у Німеччині на «Альянц-Арені» в Мюнхені.