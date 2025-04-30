Одразу два рекорди було встановлено у матчі між іспанською та італійською командами

У середу, 30 квітня, іспанська «Барселона» в межах півфіналу приймала міланський «Інтер». Команди влаштували справжнє футбольне шоу, забивши на двох шість голів на будь-який смак.

Ліга чемпіонів, півфінал, 1-й матч

«Барселона» (Іспанія) – «Інтер» (Італія) – 3:3

Голи: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65 (аг.) – Тюрам, 1, Дюмфріс, 21, 64

Вже на 30-й секунді «Інтер» вийшов вперед – Тюрам п’яютою ефектно замкнув простріл у воротарський від Дюмфріса, забивши найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів.

В середині тайму перевагу міланців подвоїв автор асиста, розкішно пробивши боковими ножицями. Та вже за 3 хвилини Ямаль скоротив відставання «Барселони», ставши наймолодшим автором гола на цій стадії (в 17 років). Торрес ще до перерви зумів відновити статус-кво і командам після відпочинку довелось розпочинати все заново.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Дюмфріс після навісу з кутового знову вивів «Інтер» вперед, однак вже за хвилину м’яч після потужного удару Рафіньї влучив у поперечину, відбився від спини Зоммера і влетів у ворота «Інтера».

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 6 травня, в Мілані о 22:00.