Артем Степанов вирішив попрацювати під керівництвом легендарного Мірослава Клозе

Український форвард «Байєра» Артем Степанов підписав контракт з «Нюрнбергом», повідомляє офіційний сайт представника Другої Бундесліги.

17-річний нападник виступатиме за нову команду з наступного сезону. Перехід відбудеться на правах оренди. Цікаво, що у клубі вже працює один представник України – відома журналістка Олександра Лобода.

Нагадаємо, Степанов – вихованець донецького «Шахтаря». До «Байєра» перейшов у серпні 2022 року і виступав спочатку за команду U-17. З липня 2024-го захищає кольори молодіжної команди. За основу дебютував 26 листопада 2024 року в Лізі чемпіонів у матчі проти «Зальцбурга», вийшовши на заміну на 73-й хвилині замість Патріка Шика. Таким чином, у віці 17 років 3 місяців та 16 днів він став наймолодшим українським футболістом, який грав у найпрестижнішому єврокубку (попередній рекорд належав Дмитру Чигринському).

У поточному сезоні за молодіжну команду «фармацевтів» провів 29 матчів, в яких забив 22 голи й віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його в 350 тисяч євро.

Нагадаємо, після 31-го туру Нюрнберг у турнірній таблиці Другої Бундесліги йде на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 45 очок. Тренує команду колишній нападник збірної Німеччини Мірослав Клозе.