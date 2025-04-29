Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних

У вівторок, 29 квітня, «Арсенал» в Лондоні на стадіоні «Емірейтс» у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів приймав французький ПСЖ. Швидкий гол зламав всі плани Мікеля Артети – його команді так і не вдалось здобути бодай нічию. Український півзахисник Олександр Зінченко потрапив до заявки «канонірів», але весь матч провів у запасі.

Ліга чемпіонів, півфінал, 1-й матч

«Арсенал» (Лондон) – ПСЖ (Франція) – 0:1

Гол: Дембеле, 4

ПСЖ вийшов вперед вже на 4-й хвилині: Хвіча з лівого флангу прострілив у центр і Дембеле з лінії штрафного в дотик закрутив у дальній кут – м’яч від штанги влетів у сітку. За трохи Маркіньйос замикав головою навіс від Хакімі – прямо в руки голкіперу. Згодом Кварацхелія пішов на трьох і впав у штрафному суперника, але арбітр пенальті не дав.

В середині тайму Райя врятував «Арсенал» після небезпечного удар Дуе метрів з тринадцяти. Незадовго до перерви у воротарському ПСЖ впав Меріно, однак рефері знову проігнорував епізод. На останній хвилині Мартінеллі виходив сам на сам з Доннаруммою, але не зміг перехитрити італійця.

Одразу по перерві «Арсенал» зрівняв: Райс навісив з лівого флангу і Меріно, вистрибнувши вище за інших, головою спрямував м'яч у сітку. Гол, однак, не зарахували – VAR угледів в епізоді положення поза грою. Був шанс забити у Троссара, однак з його пострілом у дальній кут низом впорався кіпер ПСЖ.

За 5 хвилин до завершення гри французи змарнували два моменти поспіль: спочатку Барколя виходив на побачення з Райєю, але дивом не влучив у ворота, а за мить Рамуш влучив у поперечину.

Зрештою все завершилось мінімальною поразкою «Арсенала», яка залишає шанси лондонцям перед повторною грою. Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Парижі. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.