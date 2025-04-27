Мерсисайдці повторили абсолютний рекорд, який досі належав «Манчестер Юнайтед»

У матчі 34-го туру чемпіонату Англії «Ліверпуль» на своєму полі розтрощив «Тоттенхем» (5:1) і достроково став чемпіоном АПЛ сезону 2024/25. За 4 тури до фінішу мерсисайдці на 15 очок випереджають лондонський «Арсенал», тож вже не зможуть опуститися нижче першого місця навіть у випадку чотирьох поразок.

Нагадаємо, команда Арне Слота у поточному розіграші зазнали лише двох поразок (від «Ноттінгем Форест» та «Фулхема»), розписала сім нічиїх та здобула 25 перемог. Таким чином Ліверпуль завоював перше чемпіонство за останні п’ять років. Востаннє «червоні» брази золото в сезоні 2019/20 під керівництвом Юргена Клоппа.

Цікаво, що це чемпіонство стало для «Ліверпуля» ювілейним, двадцятим в історії. За цим показником мерсисайдці повторили абсолютний рекорд, який досі належав «Манчестер Юнайтед».

Топ-5 рекордсменів чемпіонату Англії за титулами:

1-2. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – 20

1-2. «Ліверпуль» (Ліверпуль) – 20

3. «Арсенал» (Лондон) – 13

4. «Манчестер Сіті» (Манчестер) – 10

5. «Евертон» (Ліверпуль) – 9

Варто згадати й про головного тренера «Ліверпуля» – Арне Слот, який замінив Юргена Клоппа, привів команду до чемпіонства вже у першому своєму сезоні.