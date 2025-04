A Portuguesa SAF lamenta profundamente o falecimento do ex-atacante Jair da Costa, uma das lendas do nosso clube.



Jair foi revelado na Lusa e defendeu a camisa rubro-verde entre 1960 e 1962, ano em que foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira.



Jair da Costa também foi um… pic.twitter.com/W0MmcJMFi6