Жаїр да Кошта став першим бразильцем, хто виграв більше одного Кубка чемпіонів

У віці 84 років помер екс-форвард збірної Бразилії Жаїр да Кошта, повідомляє Бразильська конфедерація футболу (CBF). Причини смерті не розголошуються.

Бразилець зробив ім'я собі, виступаючи за «Португезу». Саме звідти він перебрався до італійського «Інтера», де досягнув найбільшого успіху. Зокрема, у складі «нерадзуррі» він чотири рази здобував титул чемпіона Італії (1963, 1965, 1966, 1971), двічі вигравав Лігу чемпіонів (1964, 1965), а також двічі Міжконтинентальний Кубок (1964, 1965). Загалом відіграв за міланців 119 матчів, в яких забив 39 голів.

Жаїр став першим із бразильських футболістів, хто виграв більше одного Кубка чемпіонів. Він також встановив рекорд серед співвітчизників у Інтерконтинентальному кубку: першим із бразильців двічі виграв трофей у складі європейського колективу.

Да Коста викликався до збірної Бразилії, з якою виграв титул чемпіона світу у 1962 році. Щоправда, нападник лише один раз виходив на поле за «селесао», оскільки на його позиції тоді феєрив дворазовий чемпіон світу Гаррінча, який і став найкращим бомбардиром Мундіалю в Чилі.

Повісив бутси на цвях Жаїр у 1975 році в складі канадського клубу «Віндзор Стар».