Полтавський клуб зіткнувся з серйозними кадровими проблемами

«Ворскла» вирішила достроково припинити співпрацю з центральним захисником Фернаном Фарроном, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація, що 24-річний костариканець хоче якомога швидше покинути Україну. Причина – загострення російського терору мирних об'єктів і громадян.

Зазначимо, Фаррон приєднався до полтавської команди взимку на правах оренди з «Ередіано» і підписав контракт до 30 червня 2025 року. В угоді була прописана опція викупу гравця полтавським клубом.

Загалом Фернан провів за команду Юрія Максимова лише два матчі (55 хвилин), без результативних дій.

Нагадаємо, «Ворскла» зіткнулась з серйозними кадровими проблемами, адже отримала від УЄФА трансферний бан на 3 наступні сезони. Причиною заборони на реєстрацію нових гравців стали скарги з боку албанського півзахисника Ардіта Толі – клуб досі не розрахувався з ним (залишив полтавців ще у вересні 2024-го у статусі вільного агента).

До слова, після 25-ти турів «Ворскла» у турнірній таблиці УПЛ йде на 14-й сходинці, маючи у своєму доробку 21 очко.