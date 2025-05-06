Каталонцям не вистачило зовсім трохи, аби втримати рахунок після вогняного камбеку

Після шаленої нічиєї у першому поєдинку «Інтер» та «Барселона» зустрілись в Мілані, аби визначити, хто проб’ється до фіналу найпрестижнішого євротурніру. Перший тайм був повністю за господарями, однак по перерві каталонці перевернули гру і зуміли відігратись. На останніх хвилинах команди знову обмінялись голами, однак в овертаймах більше пощастило господарям.

Ліга чемпіонів, півфінал, матч-відповідь

«Інтер» (Італія) – «Барселона» (Іспанія) – 4:3 (1-й матч – 3:3)

Голи: Мартінес, 22, Чалханоглу, 45 (п.), Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 – Гарсія, 54, Ольмо, 60, Рафінья, 88

На 13-й хвилині Тюрам вискакував сам на сам, але Щенсни вийшов переможцем з дуелі. У відповідь Ямаль стрільнув з лінії штрафного по центру – в руки Зоммеру. В середині тайму активність «Інтера» принесла плоди: каталонці втратили м’яч на своїй половині поля під пресингом, Дюмфріс віддав, а Лаутаро Мартінес пробив по вже порожніх воротах. «Барселона» майже одразу могла відігратись – Ольмо намагався проштовхнути м'яч у ворота після прострілу Педрі, однак господарі відбились.

Наприкінці тайму Мхітарян та Чалханоглу били з меж штрафного, але були неточними. На перерву, однак, «Інтер» пішов з перевагою у два м’ячі: Кубрасі виконав брудний підкат на Лаутаро у власному штрафному й арбітр призначив пенальті. Хакан з позначки переграв польського кіпера «блаугранас».

По перерві Барселона відродила інтригу: Гарсія відгукнувся на навіс з лівого флангу і в дотик замкнув під поперечину. Поки господарі приходили до тями, каталонці забили вдруге – Мартін закинув у штрафний і Ольмо головою пробив повз Щенсни. За 2 хвилини до фінального свистка Рафінья, здавалось, поховав суперників: увірвавшись у штрафний він стрільнув з лівого флангу, Войцех відбив, але бразилець був першим на добиванні. Однак «Інтер» грав до останнього і на третій доданій Ачербі зумів перевести гру в овертайми.

Тут більше пощастило міланцям – Фраттезі на 99-й хвилині знову вивів італійців вперед і більше вони свого не віддали. «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів – його суперник визначиться у матчі-відповіді між ПСЖ та «Арсеналом» (у першій грі мінімальну перемогу здобули французи).