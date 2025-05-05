Легендарний форвард нарешті зумів переписати історію і зруйнувати стереотипи щодо своєї персони

Напередодні мюнхенська «Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини, завоювавши це звання 34-й раз. За два тури до фінішу відстань від «Байєра» становить 8 очок, тож опуститись нижче першого місця «Ротен» вже не зможуть. Як наслідок, перший в кар’єрі трофей завоював Гаррі Кейн.

Цікаво, що дебютний титул англійський форвард оформив заочно. Він не зміг взяти участь у матчі з «РБ Лейпциг» через перебір жовтих карток і з трибун спостерігав, як його команда поступаючись 0:2, зуміла оформити вогняний камбек і за 30 секунд до фінального свистка перемагала 3:2. Кейн навіть спустився до партнерів, аби підняти над головою «Салатницю», однак фортуна знову пожартувала над Гаррі – в останній атаці «Лейпцигу» вдалось зрівняти рахунок (3:3).

Проте вже наступного дня «Байєр» на виїзді у доданий час спромігся відіграти два пропущених м’ячі від «Фрайбурга», але вирвати перемогу не зумів (2:2). Таким чином, леверкузенці достроково зняли з себе звання чинного чемпіона, коронувавши «Баварію».

Нагадаємо, Кейн розпочав професіональну кар’єру в англійському «Тоттенхемі» у 2010 році. За 13 років, проведених у таборі «шпор», форвард декілька разів впритул наближався до здобуття титулів: грав у фіналах Ліги чемпіонів (2019) та Кубка англійської ліги (2015, 2021) – в усіх «Тоттенхем» програв. Зі збірною Англії Кейн також грав у фіналах чемпіонатів Європи 2021-го та 2024-го років – дві поразки.

Після переходу Кейна в «Баварію» влітку 2023 року мюнхенці вперше за 11 сезонів не стали чемпіонами, поступившись «Байєру». Не вдалося англійцю виграти й Суперкубок Німеччини – поразка від «Лейпцига» (0:3). І все це всупереч тому, що в обох сезонах Бундесліги англієць очолював залік бомбардирів чемпіонату. А на початку 2025 року Кейн відзначив ювілейний, 50-й матч у Бундеслізі 55-м голом, і став новим рекордсменом чемпіонату, перевершивши досягнення Ерлінга Голанда.