Англійський форвард переписав історію німецького футболу

Напередодні у матчі 11-го туру Бундесліги «Баварія» на своєму полі розгромила «Аугсбург» з рахунком 3:0. Хет-триком у матчі відзначився форвард збірної Англії Гаррі Кейн. 31-річний нападник реалізував два пенальті й одного разу відзначився з гри. Цікаво, що два з трьох м’ячів він забив вже у доданий до матчу час.

За інформацією Opta, Кейн довів лік забитих голів у німецькому чемпіонаті до 50-ти. Для цього йому знадобилось зіграти 43 матчі у турнірі. Це новий рекорд Бундесліги.

Таким чином, Гаррі перевершив досягнення колишнього нападника дортмундської «Борусії» Ерлінга Холанда, який забив 50 голів у німецькому чемпіонаті у своїх перших 50 матчах у турнірі.

Нагадаємо, Кейн розпочинав професіональну кар’єру в лондонському «Арсеналі». На дорослому рівні дебютував за «Тоттенхем». З нього відправлявся в оренди в «Лейтон Орієнт», «Міллуолл», «Норвіч» та «Лестер». В «Баварію» перейшов у серпні 2023 року, збагативши «Тоттенхем» на 95 мільйонів євро. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює форварда у 100 мільйонів євро.