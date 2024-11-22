Компанію тренеру «Зеніта» склав експрезидент київського «Арсенала» Вадим Рабінович

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 осіб, які зрадили Україну. Відповідне рішення розміщене на офіційному сайті очільника держави. Більшість з них – громадяни Росії. Однак серед них опинились і ті, хто був пов'язаний з українським футболом – колишній капітан «Шахтаря» та збірної України Анатолій Тимощук та експрезидент київського «Арсенала» Вадим Рабінович.

Тимощука безстроково позбавили двох державних нагород, які він отримав під час кар'єри гравця: ордена «За мужність» ІІІ ступеня, який він одержав у 2006 році, а також звання заслуженого працівника фізичної культури і здоров'я України, яким його нагородили у 2008. Крім Тимощука державні нагороди анулювали й у Рабіновича, який був власником «Арсенала» з 2007 по 2013 роки.

Нагадаємо, Тимощук з 2017-го працює помічником тренера у санкт-петербурзькому «Зеніті». Після повномасштабного вторгнення 45-річний уродженець Луцька ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього. Зокрема УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно.

Крім цього, Анатолія позбавили всіх його титулів (переможець та срібний призер чемпіонату України, володар Кубка та Суперкубка України), а Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити заходів щодо відкликання (позбавлення) Тимощука тренерської ліцензії Pro-UEFA. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

У 2023 році Тимощук подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд в Лозанні – слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Напередодні CAS задовольнив його апеляцію на рішення дисциплінарного комітету УАФ (екс-футболіст збірної України вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в Росії). Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив жодних дій, через які б до нього треба було ухвалити такі дисциплінарні санкції.