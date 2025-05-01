Ламін Ямаль потроху стає легендою світового футболу

Напередодні іспанська «Барселона» у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів розписала бойову нічию з міланським «Інтером» (3:3). Одним з героїв каталонців став вінгер Ламін Ямаль, якому вдалось відзначитись на 24-й хвилині поєдинку. Таким чином іспанець встановив новий історичний рекорд Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим гравцем, який забив у півфіналі турніру, повідомляє OptaJose.

Ямаль вразив ворота суперника у віці 17 років та 291 дня і перевершив досягнення Кіліана Мбаппе, який у 2017 році забив у півфіналі за «Монако» у віці 18 років та 140 днів.

Щобільше Ямаль став першим тінейджером, який забив в одному розіграші Ліги чемпіонів на стадіях 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу. Загалом у поточному розіграші найпрестижнішого єврокубка в доробку Ламіна 5 голів та 4 результативні передачі у 12 матчах.

Також Ямаль став наймолодшим гравцем «Барселони», який зіграв 100 матчів за «блаугранас». Іспанець дістався ювілейної позначки найшвидше в історії каталонського клубу – колишній рекорд був встановлений Гаві у 19 років та 29 днів. Цікаво, що в 17 років Кріштіану Роналду провів на дорослому рівні лише 19 матчів (5 м’ячів і 4 асисти), а Ліонель Мессі – 9 ігор (1 гол).

Нагадаємо, у поточному сезоні Ямаль провів за «Барселону» 49 матчів у всіх турнірах, в яких забивши 15 голів і відав 24 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 180 мільйонів євро.