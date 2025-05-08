У другому за силою євротурнірі на вболівальників чекає англійська дуель

У четвер, 8 травня, відбулись матчі-відповіді Ліги Європи. У першому поєдинку «Манчестер Юнайтед» на своєму полі повторного розгромив іспанський «Атлетік». Перша гра завершилась з рахунком 3:0 на користь манкуніанців, а в другій підопічні Рубена Аморіма розбили басків 4:1.

У паралельній зустрічі «Тоттенхем» у гостях був сильніший за норвезький «Буде-Глімт» (2:0). Перший матч завершився з рахунком 3:1 на користь лондонців. Цікаво, що для «шпор» це четвертий в історії клубу вихід у фінал Ліги Європи й шостий – у фінал єврокубка. До цього лондонці тричі грали у вирішальному матчі Кубка УЄФА, а востаннє грали у фіналі єврокубкового турніру в 2019 році – у Лізі чемпіонів поступилися «Ліверпулю».

Ліга Європи 2024/25, матчі-відповіді 1/2 фіналу:

«Буде-Глімт» (Норвегія) – «Тоттенхем» (Англія) – 0:2 (перший матч – 1:3)

Голи: Соланке, 63, Порро, 69

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Атлетік» (Іспанія) – 4:1 (перший матч – 3:0)

Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Гейлун, 86 — Хаурегісар, 31

Як наслідок, у фіналі зустрінуться дві англійські команди – «Тоттенхем» прийматиме «Манчестер Юнайтед». Матч відбудеться 21 травня на стадіон «Сан Мамес» в іспанському Більбао.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є італійська «Аталанта», яка у 2024 році здолала німецький «Байєр» (3:0).