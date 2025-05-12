Легендарний наставник стане першим іноземним тренером в історії «селесао»

Головний тренер мадридського «Реала» Карло Анчелотті визначився з новим місцем роботи. 65-річний фахівець у понеділок, 12 травня, уклав угоду з Бразильською конфедерацією футболу.

Італієць покине «Реал» після матчу останнього туру чемпіонату Іспанії проти «Реал Сосьєдада», який відбудеться 25 травня. Відразу після цього Анчелотті приєднається до збірної Бразилії. Він стане першим іноземним наставником в історії «селесао».

Зазначимо, що першим офіційним матчем Анчелотті у новому амплуа стане матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Еквадору (6 червня).

До слова, у березні з посади головного тренера збірної Бразилії було звільнено Дорівала Жуніора (Анчелотті стане вже п'ятим наставником пентакампеонів за останні 2,5 роки).

Нагадаємо, за свою кар’єру Анчелотті встиг попрацювати з італійськими «Реджаною», «Пармою», «Ювентусом», «Міланом» та «Наполі», англійськими «Челсі» та «Евертоном», французьким ПСЖ, німецькою «Баварією» та іспанським «Реалом».