Француз перевершив досягнення, який трималось 32 роки

У неділю, 11 травня, в Іспанії відбулось чергове «Ель Класіко», в якому «Барселона» на своєму полі здолала «Реал» з рахунком 4:3. Хет-триком у цьому матчі відзначився Кіліан Мбаппе, золотими буквами вписавши своє ім’я в історію мадридського клубу.

У доробку француза 38 голів – він встановив рекорд результативності в дебютному сезоні за «вершкових» (53 поєдинки у всіх турнірах). 26-річний форвард перевершив чилійця Івана Саморано, який у сезоні 1992/93 забив 37 голів у 45 матчах.

Топ-5 найкращих бомбардирів «Реала» в дебютному сезоні:

1. Кіліан Мбаппе – 38 голів (53 матчі)

2. Іван Саморано – 37 (45)

3. Кріштіану Роналду – 33 (35)

4. Рууд ван Ністелрой – 33 (47)

5. Роналдо – 30 (40)

Нагадаємо, 27 голів Мбаппе забив у Ла Лізі. Ще 7 м’ячів француз оформив на рівні Ліги чемпіонів. У Кубку Іспанії Кіліан відзначався двічі, а ще по одному влучному удару він записав до свого доробку в Суперкубках Іспанії та УЄФА.

Цікаво, що на рівні чемпіонату Іспанії найближчим переслідувачем Мбаппе у бомбардирських перегонах є форвард «Барселони» Роберт Лєвандовскі – поляк встиг забити 25 голів.

Зазначимо, що до завершення сезону 2024/25 Мбаппе має шанс покращити свій рекорд – команда Анчелотті проведе ще три поєдинки в Ла Лізі, після чого у червні дебютуватиме на оновленому клубному чемпіонаті світу.