Після матчу ПСЖ та «Інтеру» на Єлисейських полях зібралися тисячі фанатів

Після фіналу Ліги чемпіонів у суботу, 31 травня, фанати ПСЖ та «Інтеру» влаштували масові заворушення у Мюнхені та Парижі. Про це повідомили El Futbolero Ecuador та BFM TV.

У суботу у Мюнхені відбувся фінал Ліги чемпіонів, перемогу у якому над міланським «Інтером» здобув «Парі Сен-Жермен». Після матчу ПСЖ та «Інтеру» на Єлисейських полях зібралися тисячі фанатів. Та ще до фінального свистка у Парижі спалахнули масові заворушення.

Chaos erupted in central Paris after PSG's 5-0 Champions League final victory over Inter Milan in Munich, leading to 294 arrests.



Riots near Parc des Princes and Champs-Élysées saw fans set cars ablaze, throw projectiles, and loot shops.



Police deployed tear gas and water… https://t.co/OXk64P7SAZ pic.twitter.com/hexKYRapgw — Breaking News (@TheNewsTrending) June 1, 2025

В районі стадіону Parc des Princes і на вулицях міста спалахнули пожежі внаслідок підпалів. Понад 5 тис. правоохоронців намагалися стримати натовпи фанатів. Поліція застосовувала сльозогінний газ та кийки, тоді як фанати запускали фаєри та петарди. На Єлисейських полях було пограбовано магазини. Відомо, що у ніч на 1 червня заарештували понад 400 людей.

La boutique Foot Locker des #ChampsElysee a été vandalisée et pillée pendant les célébrations de la victoire du #ParisSaintGermain en finale de la Ligue des Champions. pic.twitter.com/NZ9Hz3ryxf — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 31, 2025

«Справжні вболівальники ПСЖ у захваті від чудової гри своєї команди. Тим часом варвари вийшли на вулиці Парижа, щоб скоювати злочини та провокувати правоохоронні органи», – написав міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо.

Також у французькому Греноблі автомобіль наїхав на натовп вболівальників і поранив 4 людей. Водій здався поліції, його заарештували.

У Мюнхені, на платформі станції метро відбулася сутичка між вболівальниками футбольних клубів. У конфлікт втрутилися поліцейські.

Нагадаємо, ПСЖ вперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів і оформив требл, додавши заповітний трофей до золотих медалей Ліги 1 і Кубка Франції. Парижани стали першими представниками Франції за 32 роки після «Марселя», хто виграв трофей Ліги чемпіонів.