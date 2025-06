Після фіналу Ліги чемпіонів у суботу, 31 травня, фанати ПСЖ та «Інтеру» влаштували масові заворушення у Мюнхені та Парижі. Про це повідомили El Futbolero Ecuador та BFM TV.

У суботу у Мюнхені відбувся фінал Ліги чемпіонів, перемогу у якому над міланським «Інтером» здобув «Парі Сен-Жермен». Після матчу ПСЖ та «Інтеру» на Єлисейських полях зібралися тисячі фанатів. Та ще до фінального свистка у Парижі спалахнули масові заворушення.

Chaos erupted in central Paris after PSG's 5-0 Champions League final victory over Inter Milan in Munich, leading to 294 arrests.



Riots near Parc des Princes and Champs-Élysées saw fans set cars ablaze, throw projectiles, and loot shops.



Police deployed tear gas and water…