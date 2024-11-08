Після футбольного матчу в Амстердамі почалися заворушення

У нідерландському Амстердамі після футбольного матчу місцевого та ізраїльського клубів сталися заворушення – на ізраїльських футбольних фанатів почали нападати люди, які вигукували пропалестинські гасла. В результаті заворушень постраждали десять громадян Ізраїлю, троє вважаються зниклими безвісти, повідомила ізраїльська влада у соцмережах, передають Times of Israel та NOS.

Сутички відбулися ввечері четверга, 7 листопада, після футбольного матчу Ліги Європи місцевого клубу «Аякс» проти ізраїльського «Маккабі» з Тель-Авіву. Ізраїльський клуб програв нідерландцям із рахунком 0:5. Після завершення матчу близько 3000 громадян Ізраїлю, які прилетіли до Амстердаму на матч, зазнали нападів з боку пропалестинсько налаштованих людей.

За даними Times of Israel, перед футбольним матчем пропалестинські активісти намагалися виступити з організованих протестом, проте, не отримавши дозвіл від місцевої влади, почали нападати на ізраїльтян після завершення матчу. За даними газети Yedioth Ahronoth із посиланням на ізраїльських вболівальників, напади були спланованими.

У посольстві Ізраїлю в Україні повідомили, що нападники вигукували антиізраїльські гасла, били людей та наїжджали на них машинами. За даними ЗМІ, люди вигукували «Звільніть Палестину», антиполіцейські гасла та кричали арабською мовою. Ізраїльська влада вже назвала заворушення «антисемітським погромом» та заявила про евакуацію ізраїльтян з Амстердаму.

«Сьогодні ми з жахом бачили шокуючі зображення та відео, які з 7 жовтня (атака ХАМАС у 2023 році – ред.) ми сподівалися більше ніколи не побачити: антисемітський погром, який зараз відбувається проти вболівальників Маккабі Тель-Авів та громадян Ізраїлю в центрі Амстердама», – написав у X президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

За даними Ізраїлю, внаслідок сутичок постраждали щонайменше 10 людей, їх госпіталізували. Ще троє вважаються зниклими безвісти. За даними поліції Амстердаму, 62 людей затримали.

Влада Нідерландів, де уряд сформувала ультраправа партія, рішучо засудила напади на ізраїльтян. Голова нідерландського уряду Дік Шуф повідомив, що «винуватців ідентифікують та притягнуть до відповідальності».

Пропалестинські активісти своєю чергою заявили, що першими на них нібито напали ізраїльтяни, які начебто нищили прапори Палестини та били арабів. На деяких відео, оприлюднених у соцмережах, видно, що ізраїльські вболівальники також використовували образи проти арабів та палестинців.

В МЗС Ізраїлю повідомили, що нададуть два військових літаки для транспортування своїх громадян до Ізраїлю, проте згодом від цього рішення відмовилися, оскільки «підтримка цивільної авіації є достатньою». Громадяни країни отримають безкоштовні квитки до Ізраїлю на цивільні рейси – втім, до їхнього відправлення МЗС країни рекомендувало ізраїльтянам не виходити з готелів. У розкладі місцевого аеропорту «Схіпхол» заплановано шість рейсів до Тель-Авіву на 8 листопада, замість звичайних двох, та два на суботу – замість звичайного одного.