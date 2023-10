Ввечері у неділю, 29жовтня, учасники антисемітського мітингу аеропорт Махачкали у російському Дагестані. Сотні мітингувальників влаштували «полювання за євреями», які начебто мали прилетіти в аеропорт евакуаційним рейсом з Ізраїлю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мітингарі скандують анисемітські гасла та тримають плакати «Дітовбивцям немає місця в Дагестані». Агресивно налаштовані місцеві увірвалися до зали очікування аеропорту, а згодом і на злітну смугу.

Muslims within the Republic of Dagestan in Southwestern Russia are currently Storming the International Airport in the Region in order to reportedly “Kill Israelis and Jews” after Rumors began that an Israeli Aircraft was preparing to land at the Airport; this has been going in… pic.twitter.com/p4zB8Xgn0j