Агресивно налаштовані місцеві увірвалися до зали очікування аеропорту, а згодом і на злітну смугу

Ввечері у неділю, 29жовтня, учасники антисемітського мітингу аеропорт Махачкали у російському Дагестані. Сотні мітингувальників влаштували «полювання за євреями», які начебто мали прилетіти в аеропорт евакуаційним рейсом з Ізраїлю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мітингарі скандують анисемітські гасла та тримають плакати «Дітовбивцям немає місця в Дагестані». Агресивно налаштовані місцеві увірвалися до зали очікування аеропорту, а згодом і на злітну смугу.

Muslims within the Republic of Dagestan in Southwestern Russia are currently Storming the International Airport in the Region in order to reportedly “Kill Israelis and Jews” after Rumors began that an Israeli Aircraft was preparing to land at the Airport; this has been going in… pic.twitter.com/p4zB8Xgn0j — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

Вони оточили літак, який нібито прилетів з Ізраїлю, та навіть вибралися на крило. Дагестанці зупиняють машини, що виїжджають з аеропорту, та перевіряють пасажирів. Уже ледь не відбувся перший самосуд. У мережі також з'явилися кадри з натовпом дагестанців, які оточили чоловіка. Вони відібрали у нього паспорт і почали допитувати, бо подумали, що він із Ізраїлю.

Махачкала,спіймали узбека,вирішили ,що він єврей,подальша судьба нещасного невідома pic.twitter.com/9vZcNqV8jb — bo taty (@vbobber1) October 29, 2023

Відомо, що вийти до аеропорту протягом дня закликали дагестанські та іноземні пабліки, які видають себе за місцеві ресурси. Окрім людей, до аеропорту стягнули силовиків з військовою технікою. Поліція людям жодним чином не заважає, у пошуках «євреїв» натовп перевіряє навіть автозаки силовиків. У телеграм-каналах тим часом закликають відстежувати машини до їхніх пунктів призначення, щоб ідентифікувати тих, хто прилетів.

Чоловіки вривалися до кожного приміщення аеропорту у пошуках «євреїв», вигукуючи антисемітські лозунги. Перелякані співробітники аеропорту намагалися ховатись у службових кабінетах.

️Протестующие начали обыски служебных помещений аэропорта в поисках спрятавшихся евреев — @AteoBreaking pic.twitter.com/f3e0vEk8y9 — Ateo Breaking (@AteoBreaking) October 29, 2023

Через заворушення аеропорт зачинили – інші літаки кружляють у небі, повідомляють російські пабліки.

Напередодні у соцмережах обговорювалися чутки про те, що літак з Ізраїлю привезе біженців, які можуть осісти в республіці.

Як повідомляє російське видання «Медуза», іудейська громада Дагестану з урахуванням обставин не виключила евакуацію євреїв із регіону. Своє чергою представники Координаційного центру мусульман Кавказу повідомили, що виступають на підтримку Палестини, але наголосили, що «мусульмани Північного Кавказу не можуть бути на боці ненависті та нетерпимості до інших народів та релігій». За їхніми словами, у регіоні «антисемітизму немає місця». При цьому акції, на думку центру, спричинені «провокаціями з боку деструктивних сил».

Голова Дагестану Сергій Меліков також звинуватив у «провокаціях» «екстремістські ресурси, які адмініструються ворогами Росії». При цьому глава Дагестану додав: «Наші молитви сьогодні з народом Палестини».

Як повідомляє телеграм-канал АSТRА в неділю ввечері десятки протестувальників проти прильоту рейсу з Ізраїлю увійшли до будівлі термінала аеропорту Махачкали. Потім вони прорвалися на злітно-посадкову смугу. Перелякані пасажири бояться вийти з літака. До аеропорту Махачкали, який закритий для вхідних і вихідних рейсів, прибули солдати Росгвардії.

У суботу жителі дагестанського Хасавюрту шукали євреїв, які нібито заселилися в місцевий готель «Фламінго». Це сталося після того, як у мережі поширилися повідомлення про те, що нібито там оселилися ізраїльські біженці. В будинок готелю кидали каміння. Поліцейські, які приїхали на місце, дозволили кільком учасникам акції зайти в готель, щоб переконатися, що громадян Ізраїлю там немає. Після цього натовп розійшовся. Після акції біля готелю повісили оголошення про те, що «Вхід ізраїльтянам (євреям) заборонено».

У столиці Кабардино-Балкарії Нальчику вранці 29 жовтня невідомі підпалили єврейський культурний центр, що будується. На його територію закинули палаючі покришки, а на стіні написали «Смерть яхудам (єврей арабською мовою - ред.)».

На події в Дагестані відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада», – заявив він.

Президент України також наголосив, що голова МЗС Росії, російські пропагандисти й Владімір Путін неодноразово робили антисемітські заяви, поширюючи культуру ненависті.

Близько 22:00 в Росавіації повідомили, що аеродром Махачкали звільнений від мітингувальників. Натомість місцеві пабліки пишуть, що літак з ізраїльтянами начебто полетів.