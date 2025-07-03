Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, затримали та убезпечили локації українських військ

СБУ затримала майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом та збирав інформацію про українську авіацію для ФСБ. Про це повідомили на сторінці спецслужби 3 липня.

Як вказано у повідомленні управління СБУ у Львівській області, військова контррозвідки СБУ спільно з Головнокомандувачем ЗСУ зірвала чергову спробу РФ отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ.

Під час спецоперації на Львівщині затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі. За матеріалами справи, підривну діяльність «крота» координував кадровий співробітник відділу спецоперацій «Альфа» ФСБ Олександр Бєлодєдов.

Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, затримали та убезпечили локації українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.