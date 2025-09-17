Майор Юрій Лаврик отримав вирок за державну зраду

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженцю Мелітополя, начальнику квартирно-експлуатаційної служби львівської військової частини майору Юрію Лаврику, який пішов на співпрацю з ФСБ. Його визнали винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю та призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, Юрія Лаврика завербувала ФСБ через його колишню дружину, мешканку окупованих територій Запорізької області, яка перейшла на бік Росії та погодилася допомагати спецслужбам держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України – відстежувати місця дислокації і переміщення підрозділів та військової техніки ЗСУ, фотографувати зображення з місцем розташування стратегічно важливих військових об’єктів та передавати зібрані відомості співробітнику ФСБ.

Діючий військовослужбовець ЗСУ, начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини майор Юрій Лаврик у березні-червні 2024 року на камеру особистого мобільного телефону здійснив відеозаписи місця дислокації особового складу та військової техніки підрозділів у Львові та передав інформацію через месенджер Telegram.

Окрім того, виконуючи завдання спецслужби Росії, обвинувачений придбав низку стартових пакетів операторів мобільного зв’язку України, активував їх у Львові через мобільний термінал, а телефонні номери передав кураторам через колишню дружину – для комунікації ФСБ з агентурної мережею на території України.

Також обвинувачений придбав за невстановлених обставин вогнепальну зброю та боєприпаси: нарізний автомат Калашникова АКС-74У, 30 набоїв, які зберігав у будинку у Львові. Зброю та боєприпаси вилучила СБУ під час обшуку в нього у червні цього року.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він підтвердив, що за посередництва колишньої дружини пішов на співпрацю з ФСБ та передав відео місць дислокації особового складу та військової техніки у Львові. Він пояснив, що автомат і набої, які зберігались в нього в дома, він привіз з Кривого Рігу. Чому про вказану зброю він нікого не повідомив, пояснити не зміг.

Колегія суддів з головуючим Андрієм Ліушем визнала Юрія Лаврика винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, на початку липня СБУ повідомляла про затримання майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом та збирав інформацію про українську авіацію для ФСБ.