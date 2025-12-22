Росіянин проводить штурм на коні

Російські окупанти розпочали штурмувати позиції українських військових верхи на конях. Відео з двома штурмовиками російської армії, яких атакують українські дрони, показали у пресслужбі 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка у понеділок, 22 грудня.

«Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "мʼясних штурмів", що змушені пересуватися на конях», – повідомили у пресслужбі ОШБр.

На відео, яке оприлюднила українська бригада, видно, як двоє російських солдатів скачуть полем верхи на конях. На кадрах також видно, як дрон ОШБр атакує одного з окупантів.

Зверніть увагу – відео містить чутливий контент!

За даними 92 ОШБр, росіян ліквідували оператори дронів 5-го штурмового батальйону бригади. На якому саме напрямку помітили росіян на конях, у пресслужбі бригади не уточнили.

Зазначимо, на початку року в мережі почали зʼявлятися відео, на яких росіяни використовують тяглових тварин, зокрема, коней та віслюків, для транспортування боєкомплекту. За даними WSJ, росіяни також використовують тварин, щоб уникати українських безпілотників на полі бою.