За останні тижні Росія збільшила поблизу бази флоту кількість загонів з дельфінами

На тлі атак українськими безпілотниками російських кораблів, Росія посилює захист бази Чорноморського флоту, розташованої у Севастополі. Для цього окупанти поставили сітки та загородження, а також залучили до захисту бази тренованих дельфінів, повідомили у п'ятницю, 23 червня, у прес-службі міністерства оборони Великої Британії.

Розвідка повідомляє, що Росія почала посилювати безпекові заходи для бази окупаційного флоту в Севастополі з літа 2022 року. Імовірно, це було зумовлено знищенням крейсера «Москва» у квітні 2022 року.

«Захист включає щонайменше чотири шари сіток та бонових загороджень на вході у гавань. Останніми тижнями лінію захисту посилили певною кількістю спеціально навчених морських ссавців», – повідомили у прес-службі британської розвідки.

Росіяни збільшили кількість захисних споруд навколо бази

Росіяни подвоїли кількість плавучих загонів для тренованих тварин, зокрема, дельфінів-афалін. Розвідка припускає, що Росія використовує дельфінів для різних завдань, одне з яких – протидіяти ворожим дайверам, які можуть спланувати диверсію.

Британська розвідка зазначила, що російський флот не вперше експлуатує тварин – в Арктиці російський флот використовує білуг та тюленів.

Зазначимо, побоюючись атак з української сторони, окупанти почали перефарбовувати кораблі Чорноморського флоту, намагаючись дезорієнтувати противника. Супутникові знімки показали, що окупанти пофарбували фрегат «Адмірал Григорович» так, щоб він здавався візуально меншим і по ньому важче було скоригувати вогонь.