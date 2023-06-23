Фрегат «Адмірал Григорович» намагаються замаскувати під менший «Адмірал Ессен»

Окупанти в Чорному морі почали застосовувати до свого флоту камуфляжне перефарбування. Зокрема, йдеться про маскування для одного з фрегатів «Адмірал Григорович», повідомило Naval News у четвер, 22 червня, посилаючись на супутникові знімки воєнного оглядача М. Т. Андерсона.

За даними видання, росіяни побоюються нових атак надводними безпілотниками чи іншими дронами по своїх флагманах Чорноморського флоту. Для того, щоб якимось чином дезорієнтувати українські сили, окупанти перефарбовують свій флот, роблячи його візуально меншим для супутникових знімків.

«Один із двох фрегатів ВМС Росії "Адмірал Григорович" у Чорному морі отримав кардинально нову схему фарбування. Супутникові знімки підтверджують, що ніс і корма були пофарбовані. Темна фарба, нанесена поверх рівномірної сірої схеми, має на меті ввести в оману глядача», – повідомило видання.

Корабель ВМС РФ вперше потрапив на супутникові знімки після перефарбування у середу, 21 червня, коли з'явився у Новоросійську. Видання зазначає, що подібні намагання застосувати камуфляж для флоту не застосовували з Другої світової війни. Фрегат окупанти намагаються видати за менший корабель. Те саме відбувається і з другим фрегатом Чорноморського флоту «Адміралом Ессеном».

Супутникові знімки свідчать про перефарбування фрегату

Зазначимо, «Адмірал Григорович» – корабель, який є носієм крилатих ракет. Фрегат такого типу може нести до восьми крилатих ракет «Калібр», якими щодня обстрілюють Україну.

Імовірно, росіяни почали маскувати свої кораблі після атаки українських дронів на перший російський розвідувальний корабель «Іван Хурс». Один із дронів досяг цілі, внаслідок чого «Іван Хурс» було серйозно пошкоджено.