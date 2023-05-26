За даними моніторингу російський корабель рухається з мінімальною швидкістю, що свідчить про його серйозні пошкодження

Внаслідок атаки українських морських безпілотників у Чорному морі, яка відбулася 24 травня, перший розвідувальний корабель Росії «Іван Хурс» отримав пошкодження. «Унікальний» корабель ВМС Росії отримав серйозні ушкодження та ризикує потонути, пишуть російські пропагандистські медіа у п'ятницю, 26 травня.

Українські ЗМІ оприлюднили відео влучання у розвідувальний корабель Росії катера-камікадзе. На відео видно спалах поблизу корабля «Іван Хурс».

За даними росіян, морські дрони, випущені з території України, пошкодили «Івана Хурса». Наразі його намагаються доправити російським рятувальним судном до порту в Новоросійську, Краснодарська область.

За даними моніторингу пересування кораблів у Чорному морі, «Іван Хурс» рухається з мінімальною швидкістю — 0,8 вузлів на годину. Це свідчить про серйозні пошкодження, які не дозволяють розігнатися судну.

Російські пропагандисти повідомляють, що на ремонт розвідувального корабля може піти пів року, якщо до моменту прибуття в Росію він не затоне.

Нагадаємо, Українські безпілотники атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», який перебував в акваторії Чорного моря 24 травня. Хоч міністерство оборони Росії заперечило факт того, що дрони поцілили по кораблю, у четвер, 25 травня, у прес-службі Міноборони оприлюднили відео, як один з українських дронів долетів до точки призначення.

Атаку здійснили 24 травня о 5:30 за 140 км північно-східніше від турецької протоки Босфор та приблизно за 460 км від Одеси. Розвідувальний корабель нібито охороняв газові трубопроводи «Турецький потік» та «Блакитний потік».