Росіяни заявили, що дрони не влучили по кораблю, а він нібито продовжив чергування

Українські безпілотники атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», який перебував в акваторії Чорного моря 24 травня. Хоч міністерство оборони Росії заперечило факт того, що дрони поцілили по кораблю, в мережі у четвер, 25 травня, оприлюднили відео, як один з українських дронів долетів до точки призначення.

У міноборони Росії повідомили, що атаку на перший російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», який заступив на службу в 2018 році, здійснили три морських українських безпілотники. Попри заяви окупантів, що жоден із них не влучив, а корабель продовжив своє чергування, відео-перехоплення камери одного з дронів зафіксувало момент влучання у борт «Івана Хурса».

Атаку здійснили 24 травня о 5:30 за 140 км північно-східніше від турецької протоки Босфор та приблизно за 460 км від Одеси. Розвідувальний корабель нібито охороняв газові трубопроводи «Турецький потік» та «Блакитний потік». За даними російського міноборони, атаку здійснили безпілотні швидкохідні катери українських Збройних сил. Окупанти також показали відео, де нібито збивають один із цих безпілотників.

Зазначимо, безпілотник, який видно на відео, не схожий на раніше показану техніку українських військових. Безпілотний катер має масивну надбудову в кормовій ніші корпусу та високу щоглу, яка розташована у середній частині корпусу. Також на дрон-камікадзе був напис великими білими літерами. Що саме на ньому написано, через якість відео з'ясувати неможливо.

Корабель «Іван Хурс», по якому поцілив український дрон невизначеного виробництва, – це перше серійне судно зв'язку та розвідки у російському флоті. Корабель спустили на воду у 2017 році, а з 2018 він заступив на чергування в Чорному морі. «Іван Хурс» має обладнання, яке дозволяє виявляти радіосигнали у широкому діапазоні частот, проте яка саме радіотехнічне озброєння перебуває на борту корабля, міноборони Росії засекретило одразу після спуску на воду. На борту цього корабля можуть перебувати до 120 осіб. Крім того, «Іван Хурс» оснащений двома морськими тумбовими кулеметними установками калібру 14,5 мм.