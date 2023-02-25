Підбитий крейсер затонув під час буксирування в Севастополь 13 квітня

До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну військове керівництво розповіло подробиці затоплення російського крейсера «Москва». Зокрема, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, це дало можливість деокупувати острів Зміїний та розпочати зернову ініціативу Grain from Ukraine. Про це він розповів у документальному фільмі Дмитра Комарова до роковин вторгнення «Рік».

За його словами, росіяни вважали, що Україна не має засобів, здатних уразити крейсер на тій відстані, на якій він був розташований, однак «ця відстань для нас виявилась досяжною».

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на тому етапі війни було необхідно знизити активність флоту в Чорному морі. Він зазначив, що Україна мала «деякі можливості і досить невеликий шанс їх використати».

Командував військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів, що того дня українська морська розвідка виявила в Чорному морі групу російських кораблів, серед яких і крейсер «Москва».

«Ну і ракетний комплекс "Нептун" вразив двома ракетами. Для такого корабля дві ракети – це дуже мало, для того, щоб його потопити. Але, як бачите, зараз він не діє», – сказав Олексій Неїжпапа.

Він додав, що для росіян затоплення крейсера – це, насамперед, велика іміджева втрата.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня 2022 року Збройні сили завдали ракетного удару по крейсеру «Москва», що стояв у Чорному морі приблизно за 120 км від берега. Однак російське міноборони повідомило, що судно нібито затонуло через детонацію боєзапасу та пожежу, причини якої не називають.

Підбитий крейсер затонув під час буксирування до Севастополя. Згодом стало відомо, що на борту загинули понад 450 моряків

Крейсер «Москва» розробили на на стапелі Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара у 1976 році як ракетний крейсер «Слава». Спущений на воду 27 липня 1979 року. У 2020 році Чорноморський флот РФ випустив крейсер у море після дворічного ремонту, називаючи його «найсерйознішим кораблем» у Чорному морі.