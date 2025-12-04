Наслідки атаки на завод

У ніч на 4 грудня дрони Сил оборони уразили підприємство російського військово-промислового комплексу, яке виготовляє компоненти для вибухових речовин. Удар підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили завод «Нєвінномиський Азот» у Ставропольському краї Росії. Підприємство є одних з найбільших у хімічній галузі Росії та виробляє компоненти для вибухівки, яку використовує російська армія.

«Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Генеральний штаб підтвердив ураження одного з цехів виробництва. На території обʼєкта зафіксували пожежу.

Крім того, у пресслужбі Генштабу підтвердили ураження полігону росіян поблизу Докучаєвська на тимчасово окупованій Донеччині. Втрати противника – 60 солдатів вбитими та пораненими.

Зазначимо, «Нєвінномиський Азот» вже був ціллю безпілотників – у липні 2025 року його атакували безпілотники, там почалася пожежа.