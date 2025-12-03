Нафтопровід підірвали дистанційно

Уночі понеділка, 1 грудня, стався черговий вибух на ділянці трубопроводу «Дружба», яким Росія транспортує нафту в деякі європейські країни. Про це повідомили джерела «Української правди» та інших медіа в Головному управлінні розвідки 3 грудня.

За даними співрозмовника медіа, вибух стався на ділянці нафтопроводу Таганрог – Липецьк поблизу населеного пункту Казинські виселки, що в Тамбовській області РФ.

«Для підриву агенти використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння», – повідомило джерело.

Зауважимо, росіяни в місцевих телеграм-каналах публікували відео вибуху в районі Казинських висілок. На відео чутно гуркіт та видно спалахи.

Як відомо, нафтопровід «Дружба» цього року атакували щонайменше чотири рази – тричі в серпні та раз у вересні.

Угорщина скаржилась, що через удари припинилися постачання нафти до країни, хоча Єврокомісія це заперечувала.

Також Будапешт заборонив в’їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем Роберт Бровді за атаку на російський нафтопровід «Дружба».