На зібрані гроші військовим закуплять усе необхідне для збиття ворожих дронів

Під час євротуру документальна стрічка Антона Птушкіна «Антарктида» зібрала 23,9 млн грн. Зібрані гроші з продажу квитків та благодійних аукціонів Антон разом зі своєю командою передали на збір «Дронопад». Про це у середу, 24 грудня, повідомили у благодійному фонді «Повернись живим».

У рамках масштабного туру Європою, Канадою та США відбувся 41 показ документальної стрічки у 28 містах. Гроші вдалося зібрати за куплені квитки, донати та на спеціальних зустрічах із режисером. Під час туру організатори також проводили благодійні аукціони, на яких розігрували лоти, привезені з Антарктиди.

До слова, у серпні 2024 року благодійний фонд «Повернись живим» запустив проєкт «Дронопад», в рамках якого закупляють військовим усе необхідне для збиття ворожих дронів.

Нагадаємо, документальний фільм «Антрактида» за перший вікенд прокату зібрав майже 7,2 млн грн. За 4 дні прокату в Україні фільм подивились близько 30 тисяч глядачів, а стрічка увійшла до трійки найкасовіших українських фільмів усіх часів.

Документальний фільм «Антарктида» розповідає про життя та роботу учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції «Академік Вернадський». Упродовж 10 днів Антон Птушкін жив разом із полярниками на станції. Фільм вийшов у прокат 4 вересня 2025 року.