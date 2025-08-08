Антон Птушкін тиждень жив разом із полярниками на станції «Академік Вернадський»

Український мандрівник і телеведучий Антон Птушкін зняв документальний фільм про українських полярників «Антарктида». Це його друга повнометражна режисерська робота після документалького фільму «Ми, наші улюбленці та війна» 2024 року.

Як вказано в описі до трейлеру, опублікованого 8 серпня, «Антарктида» – це фільм-подорож Антона Птушкіна на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». Зйомки відбувались упродовж тижня в березні 2025 року.

«Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору. Фільм розповідає про виклики крижаного континенту і побутове життя на станції, про важливість кліматичних спостережень і про те, чому Україна – серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді. Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів», – вказано в описі до відео.

Режисер власноруч зафільмував усі етапи, які проходила 30-та Українська антарктична експедиція під час свого шляху до Антарктиди. Стрічка демонструє подорож на українському криголамі «Ноосфера», життя всередині станції та знайомство з побутом полярників.

«Це напевно найцікавіший матеріал, з яким я коли-небудь працював. Коли половина випуску була змонтована, ми зняли невеличкий кінотеатр, подивилися на те, що виходить, на приблизний хронометраж, і вирішили що Антарктиду все ж таки треба показувати на великому екрані», – розповів Антон Птушкін.

Фільм вийде в український прокат 4 вересня 2025 року. Проєкт створений студією «Все сам».