37-річний англійський актор Джеймі Кемпбелл Бовер має невелику, але й не скромну біографію. Останні 10 років він грає головного лиходія в популярному науково-фантастичному серіалі «Дивні дива» – Гаррі, який став Векною після взаємодії з паралельним світом. Однак у його арсеналі – ролі в гітових фільмах, таких як «Сутінки» і «Гаррі Поттер», тож ZAXID.NET пропонує познайомитись із фільмографією Джеймі Кемпбелла Бовера ближче.

«Свіні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт» (2007)

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Екранізація бродвейської постановки з Джонні Деппом в ролі демонічного перукаря Суїні Тодда з Фліт-Стріт, який перерізував клієнтам горло і віддавав найсмачніші шматочки жертв своїй коханці, яка робила з них начинку для пирогів. Бовер зіграв Ентоні Гоупа – моряка і коханця доньки Тодда.

«Сутінки» (2008)

Twilight

Фільм про підлітку Беллу Свон, яка переїжджає з батьком до невеликого містечка і закохується у вампіра Едварда Калена. У другій частині фільму Бовер зіграв Кая – вампіра-лідера клану Волтурі, які ворогували з Каленами.

«Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1»

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1

У першій частині останньої серії фільмів про Гаррі Поттера Бовер зіграв юного Ґелерта Ґріндельвальда – темного чаклуна, який вважався найсильнішим і небезпечним до приходу Волдеморта. Цю ж роль він втілив у «Фантастичних звірах» у серії про злочини Ґріндельвальда.

«Смертельна зброя: Місто кісток» (2013)

The Mortal Instruments: City of Bones

Клері Фрей завжди вважала себе звичайною дівчиною, поки не зʼясувалося, що вона – нащадка древнього роду Сутінкових Мисливців, таємницею касти воїнів-напівангелів, що захищають світ від демонів. Коли мама Клері зникає, дівчина обʼєднується з Сутінковими мисливцями, щоб врятувати її. Так починається її небезпечне знайомство з іншою реальністю, в якій існують демони, маги, вампіри, перевертні та інші смертоносні істоти. Джеймі Кемпбелл Бовер зіграв головного негативного героя Джейса Вейланда.