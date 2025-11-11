27 листопада почне виходити п’ятий сезон популярного науково-фантастичного серіалу «Дивні дива», який стане фінальним. Серії публікуватимуть трьома частинами – дві останні вийдуть 26 грудня і 1 січня. Події розгортатимуться восени 1987 року – через 4 роки після того, як Вілл Баєрс зник у першій серії першого сезону. Автори серіалу брати Даффер обіцяють відповісти на всі питання та загадки сюжету. Серіал виходив упродовж 10 років, тож головні герої зростали разом із ним, перетворившись із харизматичних дітей у затребуваних акторів нового покоління.

ZAXID.NET пропонує пригадати, яким був каст головних героїв у першому сезоні у 2016 році та якими вони стали у 2025-му. Попереджаємо: у тексті є спойлери по перших чотирьох сезонах.

Вайнона Райдер – Джойс Баєрс

Мама головного героя Вілла, яка не вірила у смерть сина і змогла розшукати його у паралельному світі. Для Вайнони Райдер ця роль стала поверненням у велике кіно після багаторічної паузи.

Девід Гарбор – Джим Гоппер

Шеф поліції Гоукінса. Першим дізнався про діяльність лабораторії, яка ставила досліди на дітях, та допоміг Джойс повернути сина з паралельного світу. Нещодавно журналісти повідомили, що інша акторка серіалу Міллі Боббі Браун звинуватила Гарбора у цькуванні на знімальному майданчику. Хоча сама акторка цей інцидент не коментувала.

Ноа Шнапп – Вілл Баєрс

Син Джойс Байєрс та молодший брат Джонатана. Дорогою додому Вілл зник після зустрічі з демогоргоном і саме ця подія розгортає сюжет всього першого сезону. Хоч його вдається повернути з паралельного світу, пережите там не дозволяє Віллу повноцінно повернутися до підліткового життя. А перші 5 хвилин нового сезону натякають глядачам, що хлопчику довелось пережити в паралельному світі зв’язок із самим Векною – головним антагоністом серіалу.

Фінн Вулфгард – Майк Вілер

Син Карен і Теда, молодший брат Ненсі і старший брат Холлі, дружить з Лукасом, Дастіном і Віллом. Першим прийняв Од у компанію друзів та згодом закохався в дивачку. Він допоміг їй переховуватись від працівників лабораторії.

Міллі Боббі Браун – Одинадцять / Од / Джейн

Маленьку Джейн Айвз викрали у матері Террі через її надприродні здібності. Вона виросла в лабораторії Гоукінса, де вчені експериментували над нею до початку подій першого сезону. У лабораторії вона отримала номер одинадцять, оволоділа телекінетичними і телепатичними здібностями, завдяки яким потрапила в паралельний світ і відкрила ворота, доторкнувшись до демогоргона.

Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон

Друг Майка, Вілла і Лукаса, дуже розумний школяр, який цікавиться фізикою. У другому і третьому сезонах він подружився зі старшокласником Стівом, із яким разом потрапляє в пригоди і дізнається про існування секретної бази під Гоукінсом.

Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер

Друг Майка, Вілла і Дастіна. Він спочатку насторожено ставиться до Од, але потім вони подружились. У другому сезоні він закохується в нову ученицю школи Гоукінса Макс.

Джо Кірі – Стів Гаррінґтон

Популярний учень школи Гоукінса. На початку першого сезону Стів починає зустрічатися з Ненсі Вілер і знущається з Джонатана Байєрса, але пізніше починає шкодувати про це. З другого сезону Стів став грати більш помітну роль сюжеті. Він розлучається з Ненсі та зав’язує дружбу з Дастіном, поступово стаючи старшим захисником підлітків.

Наталія Даєр – Ненсі Вілер

Старша сестра Майка, яка зустрічалася зі Стівом, але з розвитком сюжету закохалася в Джонатана Баєрса. Дівчина випадково потрапила у паралельний світ і допомогла іншим героям зрозуміти, як викликати демогоргона та врятувати Вілла.

Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс

Старший брат Вілла, який взяв над ним шефство після розлучення батьків. Він захоплювався фотографією і саме це допомогло компанії головних героїв вийти на слід демогоргона, якого він випадково сфотографував поряд із ще однією його жертвою Барбарою. Був таємно закоханий у Ненсі.

Меттью Модайн – Мартін Бреннер

Професор, який викрав Од та інших дітей для дослідів, аби виростити з них шпигунів, які б працювали на користь США в холодній війні проти Радянського Союзу. Од називала його татом.

Седі Сінк – Макс Мейфілд

Нова учениця школи Гоукінса, яка приєдналась до головних героїв у другому сезоні. Вона замкнена в собі бунтарка, чим ще більше привертає увагу однолітків, особливо Лукаса. У третьому сезоні вона стала найкращою подругою Од і допомагає їй ухвалювати важливі життєві рішення.