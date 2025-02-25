Хакери «злили» в мережу велику кількість інформації, яка стосується довгоочікуваного п’ятого сезону серіалу «Дивні дива». Невідомі зламали базу стримінгового сервісу, що призвело до витоку спойлерів, дати виходу та інших важливих деталей. Платформа швидко почала видаляти публікації в соцмережах і відео, але фанати активно обговорюють чутки та поширюють власні теорії. Виток містить понад 400 окремих активів та 90 сторінок конфіденційних документів.

Отже, за чутками серіал має вийти наприкінці 2025 року, а сезон розділять на дві частини, як і попередній 4-й. Перша, ймовірно, дебютує у жовтні 2025 року, тоді як друга — у листопаді.

Раніше автори серіалу підтвердили вісім епізодів. Прямих спойлерів медіа не поширюють.

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Нагадаємо, події серіалу розвиваються в вісімдесятих роках. Ця дивна історія сталася в невеликому містечку Монтаук. Центральний персонаж серіалу маленький хлопчик Вїлл. Одного разу він разом зі своїми однолітками катався на велосипеді. Було вже пізно, хлопець заїхав трохи далі від міста і зник. Друзі одразу повідомили дорослим і кинулися його шукати. Але в підсумку пошуки зовсім не увінчалися успіхом. Тільки діти змогли знайти на місці, де пропав їх одну дивну дівчинку. Сховавши її від дорослих вони розпитують про зникнення Уїлла. Тільки вона знає хоч щось про цю подію.