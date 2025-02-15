Universal Pictures випустила повноцінний трейлер пригодницького фентезі «Як приборкати дракона», ігрової живої адаптації однойменного анімаційного фільму DreamWorks 2010 року.

«На суворому острові Туп, де вікінги та дракони століттями були заклятими ворогами, живе юний Гикавка – кмітливий, але недооцінений син вождя Стоїка Могутнього. Всупереч багатовіковим традиціям, він наважується подружитися з Беззубиком – грізним драконом породи Нічна Фурія. Їхній несподіваний союз відкриває справжню природу драконів, ставлячи під сумнів основи суспільства вікінгів», – цитує синопсис ІТС.

Трейлер демонструє цікаві візуальні ефекти, пропонує новий погляд на головних героїв, а також надає короткі відсилання на деякі з найкращих моментів анімаційного фільму.

Головні ролі у стрічці зіграли Мейсон Темз (Гикавка) та Ніко Паркер (Астрід), а Джерард Батлер повторив свою анімаційну роль наживо і зіграв Стоїка. Режисером «Як приборкати дракона» є Дін Деблуа, який працював над оригінальною стрічкою, що була номінована «Оскар», та двома її сиквелами (загалом серія зібрала в прокаті понад 1,6 млрд доларів). Так само повернувся до роботи оригінальний композитор Джон Пауелл.

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Сам Деблуа обіцяв, що жива версія збереже вірність першоджерелу (в цьому випадку натякаючи на мультфільм, оскільки він сам також базується на однойменній серії книг Крессиди Ковелл), але отримає розширені сцени й нові повороти в сюжеті.