Є мультфільми для дітей, є для дорослих. Проте найбільшого успіху досягають ті, які цікаві усій родині. Кожен сприймає їх на своєму рівні, знаходячи для себе щось особливе. Пропонуємо п’ять таких мультфільмів.

«Тріо з Бельвіля»

Les Triplettes de Belleville, 2003, режисер Сільвен Шоме, на головному фото

Літня жінка мадам Суза одна виховує свого онука Чемпіона. Вона зауважує, що хлопчик дуже сумує через втрату своїх батьків, тому спочатку намагається зацікавити його грою на фортепіано. Коли це не вдалося, Суза купує йому цуценя Бруно. Дізнавшись, що Чемпіон цікавиться велосипедними перегонами, бабуся дарує йому ровер. Минають роки, Чемпіон бере участь у Тур де Франс. Проте під час перегонів Чемпіона та ще двох учасників викрадають та відвозять у мегаполіс під назвою Бельвіль. Мадам Суза разом із Бруно вирушають на пошуки.

«Шрек 2»

Shrek 2, 2004, режисер Ендрю Адамсон

Під час святкування медового місяця Фіона та Шрек були запрошені в гості до батьків нареченої в королівство Далеко-Далеко. Залишивши будинок на знайомих фантастичних істот, молодята вирушили в дорогу, звичайно ж, не забувши прихопити Веслюка. Однак король насправді був абсолютно проти такого родича. За його задумом, дочка повинна була стати нареченою принца. Хрещена Фіони змушує короля позбутися Шрека. Вбивцею має стати Кіт у чоботях.

«ВОЛЛ-І»

WALL·E, 2008, режисер Ендрю Стентон

Мабуть, серед різноманітних, успішних та зворушливих мультфільмів Pixar «ВОЛЛ-І» все одно залишається чемпіоном. Дії фантастичного мультфільму розгортаються в далекому майбутньому, коли Земля стала непридатною для життя і люди були змушені її залишити. Єдиний, хто залишився на планеті – це робот ВОЛЛ-І. День у день він займається виконанням закладеної в нього програми – збирає і утилізує сміття. За довгі роки в роботі відбувається якийсь збій, що сприяє розвитку в ньому невластивих для робота рис. Одного разу серед гір сміття ВОЛЛ-І знаходить справжній живий паросток, за яким починає доглядати. Незабаром на Землю прилітає робот-розвідник Єва, посланий людьми дізнатися, як йдуть справи на рідній планеті. Занурений в повну самотність ВОЛЛ-І закохується в Єву.

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«Вітер міцнішає»

Kaze tachinu, 2013, режисер Хаяо Міядзакі

Молодий інженер Дзиро Хорікосі з дитинства мріє сконструювати ідеальний літак. Передчуття світової катастрофи, яке посилюється, переплітається з ніжністю першого кохання, роздумами про творчу свободу і пошуками сенсу життя.

«Коко»

Coco, 2017, режисер Лі Анкріче

Події мультфільму розгортаються тоді в Мексиці на День мертвих. Всі могили на кладовищах прикрашені квітами та стрічками, а дороги освітлюють спеціальні ліхтарики та свічки. 12-річний хлопчик Мігель дуже хоче займатися музикою. Але в їхній родині така діяльність вважається прокляттям і йому на роду написано стати шевцем. Тільки один день в році зв'язок зі світом мертвих стає можливим і хлопчик спробує дізнатися у своїх предків те, що його хвилює найбільше – чи зможе він стати справжнім музикантом.