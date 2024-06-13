У прокат вийшов новий анімаційний фільм Pixar «Думками навиворіт 2» із новими персонажами. До Радості, Гніву, Страху, Огиди та Смутку додалась Тривожніть. Її озвучила Майя Гоук.

«Думками навиворіт 2» стала продовженням мультфільму 2015-го року, який називають одним із найкращих фільмів студії. Картина отримала чимало нагород, зокрема «Оскар». Перший фільм зняв режисер Піт Доктер, режисером другого є Келсі Манн, а сценаристкою залишилась Мег Лефов.

Оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п’ять емоцій – Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. У продовженні головна героїня уже стала підлітком. Під час святкування свого 13-го дня народження дівчинка зустрічає шосту емоцію: Тривожніть.

Вітаючи на українських екранах таке очікуване продовження, хочемо нагадати про найкращі мультфільми студії (обрати їх було непросто, усі вони чудові).

«Історія іграшок», 1995

У світі, де іграшки – неживі істоти, хлопчику на ім'я Енді Девіс пощастило. Його іграшки живі, але міцно зберігають свою таємницю. Щороку до дня народження дитина отримує нову іграшку, змушуючи старі сильно переживати – раптом господар відмовиться від них назавжди. Якось на місце улюбленого ковбоя Вуді з'являється новий претендент – косморейнджер Базз Рятівник. Зважившись на маленьку підлість, ковбой намагається позбутися новачка, але почуття сорому, що прокинулося, змушує його виправити помилку. Базз і Вуді потраплять у неймовірні пригоди.

«Тачки», 2005

Мабуть, один із найпопулярніших мультфільмів студії. «Тачки» – дуже точна і при цьому чарівна розповідь про одноповерхову Америку, приховану від туристів, з її легендами та таємницями. А ще з «Тачками» пов’язаний блискучий початок українського дубляжу. На Землі, населеній розумними автомобілями, найпрестижнішим змаганням вважається гонка під назвою Кубок Поршня. Черговий турнір очолюють одразу три учасники. Серед них – відкриття сезону Блискавка МакКвін. Однак, зайвий поспіх зіграв з МакКуїном злий жарт. Головний герой опиняється в Радіатор-Спрінгс, де ненароком завдає невеликих руйнувань. Спочатку суддя на ім'я Док Хадсон просто хотів виставити порушника геть із населеного пункту, але юрист Саллі наполягає на тому, щоб МакКвін відшкодував збитки. Причому обвинувачений має особисто відновити ушкоджену дорогу. Через свій успіх франшиза отримала сиквели у вигляді повнометражних продовжень та міні-серіалів другорядних героїв.

«Рататуй», 2007

«Рататуй» – чудова історія про французького щура, який має талант до приготування їжі. Поки його родичі крадуть недоїдки зі смітників, Ремі (саме так звати щура-гурмана) пробирається на кухню, щоб приготувати кулінарний шедевр за книгою знаменитого кулінара Гюсто. Якось Ремі дізнається, що через злісні нападки кулінарного критика Его в Гюсто стався серцевий напад і він помер. Тепер ресторан опинився в руках злого шеф-кухаря, який хоче під маркою Гюсто продавати напівфабрикати.

Хитросплетіння долі та паризької каналізації приводять Ремі, звичайно, в ресторан Гюсто, де він знайомиться з юним прибиральником Лінгвіні, повністю позбавленим таланту до куховарства. Ставши його наставником Ремі рятує ресторан, Лінгвіні та всю французьку кулінарію.

«ВОЛЛ-І», 2008

Мабуть, серед різноманітних, успішних та зворушливих мультфільмів Pixar «ВОЛЛ-І» все одно залишається чемпіоном. Дії фантастичного мультфільму розгортаються в далекому майбутньому, коли Земля стала непридатною для життя і люди були змушені її залишити. Єдиний, хто залишився на планеті – це робот ВОЛЛ-І. День у день він займається виконанням закладеної в нього програми – збирає і утилізує сміття. За довгі роки в роботі відбувається якийсь збій, що сприяє розвитку в ньому невластивих для робота рис. Одного разу серед гір сміття ВОЛЛ-І знаходить справжній живий паросток, за яким починає доглядати. Незабаром на Землю прилітає робот-розвідник Єва, посланий людьми дізнатися, як йдуть справи на рідній планеті. Занурений в повну самотність ВОЛЛ-І закохується в Єву.

«Вперед і вгору», 2009

Ще один шедевр у кар’єрі Піта Доктера. Карл Фредріксен поховав кохану дружину Еллі і тепер похмуро дивиться на світ крізь рогові окуляри. Радіти нічому: навколо його маленького будиночка кипить будівництво. А у двері містера Фредріксена безперервно барабанить бойскаут-ентузіаст. У його колекції не вистачає тільки значка за допомогу літнім людям.

Словом, життя не вдалося, але коли бригада, яка має забрати його у притулок, вже стоїть на його ґанку, герой викидає в димохід тисячі повітряних куль і піднімає в повітря свій будиночок. Фредріксон летить в країну своєї мрії і дуже щасливий, тому що ще не знає, що на його терасі причаївся докучливий скаут Рассел.

«Коко», 2017

Події мультфільму розгортаються тоді в Мексиці на День мертвих. Всі могили на кладовищах прикрашені квітами та стрічками, а дороги освітлюють спеціальні ліхтарики та свічки. 12-річний хлопчик Мігель дуже хоче займатися музикою. Але в їхній родині така діяльність вважається прокляттям і йому на роду написано стати шевцем. Тільки один день в році зв'язок зі світом мертвих стає можливим і хлопчик спробує дізнатися у своїх предків те, що його хвилює найбільше – чи зможе він стати справжнім музикантом.

«Душа», 2020

Новий фильм Піта Доктера, автора «Корпорації монстрів», «Вперед і вгору» та «Думками навиворіт». Шкільний вчитель музики Джо Гарднер (в оригинальному озвучанні – Джеймі Фокс, який отримав свій «Оскар» за роль Рея Чарльза) марить джазом і понад усе мріє про сцену. Наближається день, коли це стане реальністю і він зможе проявити свій талант. Та стається нещасний випадок. Душа Джо відокремлюється від тіла та потрапляє у дивне місце. Тут живуть душі, які ще не прийшли в наш світ. Спершу вони мають пройти навчання та обрати собі улюблену справу, і лише потім оселитися у новонародженій дитині. Тут Джо знайомиться з душею на ім’я 22. Вона зовсім не розуміє, що їй насправді подобається.

У фільмі багато прекрасної музики, зокрема джазу. За нього у фільмі відповідає піаніст-віртуоз Джон Батист, який уже встиг пограти з такими музикантами як Стіві Вандер, Принц, Ленні Кравіц, Білл Ласвелл та Вінтон Марсаліс.

Під час роботи над мультфільмом режисера Піта Доктера призначили креативним директором студії Pixar. Попри розширення кола обов’язків, Доктер вирішив довести фільм до кінця.