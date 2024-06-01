У день захисту дітей пропонуємо суб’єктивну добірку старого доброго кіно для дітей, яке знімали практично від початку появи кінематографа. Попри примітивні спецефекти ці фільми цікаво дивитись досі. Ми зібрали такі картини, які у дорослих викликатимуть ностальгію, а дітям відкриють світ до Гаррі Поттера.

Чарівник країни Оз

The Wizard of Oz, 1939

«Чарівник країни Оз» – фентезійний фільм мюзикл. Школярка Дороті живе в Канзасі зі своєю сім'єю та цуценям Тото. Коли собака кусає сварливу місис Галч, дівчинка з цуценям, боячись її помсти, тікає та зустрічає фокусника, професора Марвела. Фокусник радить повернутися додому, до тітки Ем, яка переживає за Дороті. Тим часом настає буревій, дівчинка з цуценям ховається в будинку, який підхоплює вітер і відносить у казкову країну Оз.В зачарованих хащах, королівствах, де живуть прекрасні феї, злі чаклунки. Там можна зустріти багато казкових персонажів – друзів і недоброзичливців. Дороті з новими друзями йде в Смарагдове місто. Режисером фільму є Віктор Флемінг, той що зняв «Розвіяні вітром». А головну роль зіграла Джуді Гарленд.

Нескінченна історія

The Neverending story, 1984, на головному фото

Фільм Вольфганга Петерсена («Троя», «Літак президента»). Бастіан ніколи не був головним сміливцем в середовищі своїх однолітків. На нього, як і щодня, нападають хулігани. Шукаючи надійне місце для тимчасового укриття, Бастіан забігає в міський книжковий магазин. Він розглядає книги і буквально «натикається» на одне чудове видання. Бастіан відкриває книгу та опиняється в чарівній, дивній і незвичайній країні, там немає людей, вона наповнена казковими істотами. Управляє всім юна правителька, яка і повідомляє подорожньому, яка величезна небезпека загрожує її королівству. Нездійснені мрії становлять загрозу для всіх чарівних жителів її країни. Бастіану доведеться відважно битися з ворогами. Фільм мав два продовження.

Три горішки для Попелюшки

Tři oříšky pro Popelku, 1973

Показ стрічки «Три горішки для Попелюшки» став різдвяною традицією на телеканалах багатьох європейських країн. Зі смертю батька закінчилося щасливе життя Попелюшки. Маєток перейшов в розпорядження сварливої мачухи, яка старається видати заміж свою дочку за самого принца. Дівчина стає служницею в рідному домі. Зустріч з принцом в лісі стала початком втілення мрій. Адже у Попелюшки є крилаті помічники, розумний кінь Юрашок та горішки, які подарували їй нове щастя. Головні ролі зіграли Лібуше Шафранкову та Павєл Травінечек.

Інопланетянин

E.T. the Extra-Terrestrial, 1982

У фільмі Стівена Спілберга «Інопланетянин» космічний лайнер зробив посадку в лісосмузі Каліфорнії. Це просто наукова експедиція з метою пізнати Землю. Збираються зразки ґрунтів і рослинності. Приземлення НЛО засікли військові радари і туди були послані спеціально навчені люди. Прибульці, не бажаючи мати близьких контактів з землянами, терміново покинули планету. Через низку випадковостей один інопланетянин залишився. Відбулася несподівана зустріч хлопчика-підлітка Еліота з прибульцем. Зовнішній вигляд представника іншої цивілізації трохи налякав хлопчика. Але досить скоро вони знайшли взаєморозуміння.

Місіс Даутфайр

Mrs. Doubtfire, 1993

Фільм для дорослих та дітей, сумна комедія про непрості стосунки від режисера фільмі «Сам удома» та «Гаррі Поттер та філософський камінь» Кріса Коламбуса. Головні ролі зіграли Робін Вільямс, Саллі Філд, Пірс Броснан.

Деніель Гілард втрачає роботу, потім дружина йде від нього. І найстрашніше, він може бачити дітей раз на тиждень. Але наш герой знайшов вихід з положення. Він переодягається в жіночий одяг і наймається нянею в будинок колишньої дружини.