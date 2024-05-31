Кінокомпанія Walt Disney Pictures представила перший український трейлер анімаційного мюзиклу «Ваяна 2» (Moana 2), що є продовженням мультфільму 2016 року.

Одного з головних героїв в обох частинах в оригіналі озвучив Двейн «Скеля» Джонсон («Форсаж»).

У новому фільмі донька полінезійського вождя Ваяна та напівбог Мауї знову вирушають у подорож разом з командою не зовсім звичайних моряків. Пригода починається з несподіваного знаку від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди.

Режисером анімації став Дейв Деррік-молодший, для якого це повнометражний режисерський дебют.

Музику до мультфільму написали лауреатки премії «Ґреммі» Ебіґейл Барлоу та Емілі Бер, номінант на премію «Ґреммі» Опетая Фоай та володар трьох «Ґреммі» Марк Мансіна.

В український прокат мультфільм вийде 28 листопада 2024 року.