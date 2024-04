В український прокат фільм вийде 19 грудня 2024 року

Кінокомпанія Walt Disney Pictures випустила перший трейлер до пригодницького анімаціного фільму «Муфаса: Король Лев» (Mufasa: The Lion King), який є приквелом до фільму «Король Лев», що вийшов у 2019 році (нагадаємо, класичний мультфільм студія Walt Disney випустила у 1994 році, згодом за його мотивами вийшов фільм).

Історія розповідає про левеня-сирітку Муфасу, майбутнього царя звірів та батька Сімби. Він самотній та нещасний, але його життя змінюється після знайомства з чуйним левом на ім'я Така (в майбутньому він стане антагоністом на ім'я Шрам), спадкоємцем королівського роду. Ця випадкова зустріч стане захопливою пригодою, сповненою небезпек.

Режисером мультфільму виступив Баррі Дженкінз, який зняв фільм «Місячне сяйво», що у 2017 році отримав «Оскар». Остання його робота – драматичний серіал «Підземна залізниця» (2021).

Історія Муфаси буде розказана за допомогою флешбеків, а слухати її буде Кіара, донька Сімби, сина Муфаси, та Нали. Саме їй свій голос подарує донька Бейонсе. Цікаво, що у стрічці «Король лев» Бейонсе озвучувала Налу.

В український прокат фільм вийде 19 грудня 2024 року, повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution.

Оригінальний мультфільм 1994 року про левеня Сімбу, якого вигнали з після смерті його батька Муфаси, мав шалений успіх та зібрав у прокаті майже мільярд доларів. Також він отримав два «Оскари» для Ганса Циммера за музику та для Елтона Джона за найкращу оригінальну пісню Can You Feel the Love Tonight. Пізніше було знято сиквел мультфільму та анімаційний серіал.