15 квітня 1558 року померла дружина султана Сулеймана І, легендарна Хюррем Султан, яка народилась в Україні і була продана в султанський гарем. Дані про її походження суперечливі, однак найбільш поширеню є версія, що вона родом із Рогатина й при народженні мала ім’я Настя Лісовська.

Крім Хюррем у фольклорі зустрічається й її інше ім’я – Роксолана. Саме так її знають в Україні. Її постать не лише стала легендарною в Туреччині, а й знана по всьому світу. ZAXID.NET пропонує добірку найкращих екранізацій життя Хюррем Султан, аби ближче познайомитись із легендарною українкою.

«Роксолана» (1996-2003)

Український телесеріал режисера Бориса Небієрідзе, знятий за сюжетом повісті «Роксоляна» Осипа Назарука. Серіал складається з трьох сезонів та 50 серій загалом. Головні ролі зіграли відомі українські актори Ольга Сумська (Роксолана), Анатолій Хостікоєв (султан Сулейман), Рафаель Котанджян (Ібрагім-паша), Лесь Сердюк (Касим-паша), Раїса Недашківська (пані Лісовська) та інші.

Перші два сезони знімали українською мовою, а третій – російською і переозвучений на українську. Дубльована версія зараз вважається втраченою.

«Величне століття» (2001-2014)

Турецький серіал про період правління в Османській імперії Сулеймана І, в центрі сюжету якого – його стосунки із Хюррем Султан. Головні ролі у фільмі зіграли популярні турецькі актори Мер’єм Уерзлі (Роксолана), Вахіде Перчін (Роксолана), Халіт Ергенч (султан Сулейман), Небахат Чехре (Айше Хафса-султан), Нур Феттахоглу (Махідевран) та інші.

Серіал здобув шалену популярність не лише в Туреччині, а й далеко за її межами. А після завершення основної історії вийшли кілька франшиз, зосереджені на історіях інших ключових постатей при султанському дворі.

«Роксолана» (2020)

Український документальний фільм від студії 101 із циклу «Таємниці великих українців». Зйомки відбулися у Туреччині та Україні. Автор фільму Акім Галімов досліджував документи, аби з’ясувати походження дружини султана, спілкувався з її біографами, намагаючись розвінчати міфи про Роксолану. У ході розслідування журналіст відвідав гробницю Роксолани, її хамам та палац Топкапи.