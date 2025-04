Квітка Цісик – американська співачка українського походження

В Україні працюють над фільмом про відому українську співачку Квітку Цісик. Сюжет розповідатиме про її перший і єдиний візит до Львова у 1983 році. Прем'єру фільму планують на кінець 2025 року або на її день народження – 4 квітня 2026 року. Про це в ефірі «Радіо Культура» розповіла продюсерка стрічки Валерія Борщевська, передає «Суспільне».

Робота над біографічним мюзиклом «Квітка. Я до тебе йду» триває з 2019 року. Для фільму втори збирають унікальні матеріали. Серед іншого, родина співачки надала сімейні фотографії, відео та аудіоматеріали, які ще жодного разу не були оприлюднені.

Валерія Борщевська розповіла, що відвідувала будинок Квітки Цісик біля Нью-Йорка та записала інтерв’ю з її чоловіком Едвардом Раковічем та двоюрідною сестрою.

«Люди хочуть знати, що відбувалося. Чого Квітка не приїжджала, а чого приїхала один раз. Багато питань. І мені вдалося поставити всі ці питання, які хвилюють наших людей, Едварду, і він на них відповів. Усі ці питання будуть розкриті у фільмі», – розповіла продюсерка.

Зараз стрічка перебуває на стадії постпродакшену, однак автори ще планують дозняти матеріал із музикантом та аранжувальником Джеком Кортнером, який співпрацював із Квіткою Цісик.

Прем’єра фільму на великих екранах запланована на кінець 2025 року або до дня народження співачки 4 квітня.

Що відомо про Квітку Цісик

Квітка Цісик – американська співачка українського походження, оперна та блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень. Пісня You Light Up My Life, яку вона виконала для однойменного фільму, отримала 1978 року «Оскар» і «Золотий глобус», а також була номінована на премію «Ґреммі» в категорії «Пісня року».

В Україні співачка була лише один раз – у 1983 році. Тоді вона приїжджала до Львова в гості до родини. В часи СРСР її пісні в Україні були заборонені.