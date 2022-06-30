Вулицю Льва Толстого перейменували на вулицю Любомира Гузара

Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на закритому засіданні сесії у четвер, 30 червня.

Зокрема, вулиці у Львові перейменували таким чином:

Вулиці, які перейменували у Винниках:

вул. Жуковського → вул. Олександра Ванька Лагодовського;

вул. Довганика → вул. Володимира Грабовецького;

вул. Ціолковського → вул. родини Крушельницьких;

вул. Лермонтова → вул. Мирона Кипріяна;

вул. Засядька → вул. Братів Йонів;

вул. Гагаріна → вул. Мирослава Скорика;

Вулиці, які перейменували у Рудному:

вул. Короленка → вул. Юрія Липи;

вул. Менделєєва → вул. Івана Пулюя;

вул. Марченка → вул. Ярослава Осмомисла;

вул. Невського → вул. Ярослава Дашкевича;

вул. Гагаріна → вул. Квітки Цісик.

Нагадаємо, через війну Росії проти України у Львові група львів'ян запропонувала перейменувати у Львові понад 30 вулиць. Після низки засідань профільної комісії з перейменування вулиць, до якої входили історики, науковці та місцеві посадовці, до остаточного переліку ввійшли 53 вулиці Львівської МТГ.

Місцеві мешканці також могли надсилати свої пропозиції щодо перейменування й надсилати на розгляд міськради, або проголосувати за один із запропонованих варіантів під час онлайн-опитування.

Остаточне рішення про перейменування вулиць ухвалюють депутати Львівської міськради. Раніше у міськраді уточнили, що після перейменування вулиць мешканцям не потрібно буде змінювати документи, натомість для підприємців зміна документів буде обов’язковою.