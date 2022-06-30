Львівська міськрада погодила перейменування перших восьми вулиць
Загалом у Львівській громаді планують перейменувати 53 вулиці
Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на закритому засіданні сесії у четвер, 30 червня.
Зокрема, вулиці у Львові перейменували таким чином:
- вул. Льва Толстого → вул. Кардинала Любомира Гузара;
- вул. Брюлова → вул. Ірини Калинець;
- вул. Козланюка → вул. Героїв Маріуполя;
- вул. Сєченова → вул. Шумлянських;
- вул. Некрасова → вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
- вул. Кибальчича → вул. Херсонська;
- вул. Дагестанська → вул. Гостомельська;
- вул. Чуваська → вул. Чорнобаївська;
Вулиці, які перейменували у Винниках:
- вул. Жуковського → вул. Олександра Ванька Лагодовського;
- вул. Довганика → вул. Володимира Грабовецького;
- вул. Ціолковського → вул. родини Крушельницьких;
- вул. Лермонтова → вул. Мирона Кипріяна;
- вул. Засядька → вул. Братів Йонів;
- вул. Гагаріна → вул. Мирослава Скорика;
Вулиці, які перейменували у Рудному:
- вул. Короленка → вул. Юрія Липи;
- вул. Менделєєва → вул. Івана Пулюя;
- вул. Марченка → вул. Ярослава Осмомисла;
- вул. Невського → вул. Ярослава Дашкевича;
- вул. Гагаріна → вул. Квітки Цісик.
Нагадаємо, через війну Росії проти України у Львові група львів'ян запропонувала перейменувати у Львові понад 30 вулиць. Після низки засідань профільної комісії з перейменування вулиць, до якої входили історики, науковці та місцеві посадовці, до остаточного переліку ввійшли 53 вулиці Львівської МТГ.
Місцеві мешканці також могли надсилати свої пропозиції щодо перейменування й надсилати на розгляд міськради, або проголосувати за один із запропонованих варіантів під час онлайн-опитування.
Остаточне рішення про перейменування вулиць ухвалюють депутати Львівської міськради. Раніше у міськраді уточнили, що після перейменування вулиць мешканцям не потрібно буде змінювати документи, натомість для підприємців зміна документів буде обов’язковою.
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