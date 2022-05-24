Зокрема у Львові перейменують одну з центральних вулиць, названу на честь російського композитора Петра Чайковського

Робоча група при Львівській міськраді затвердила остаточний перелік вулиць, які підпадають під перейменування. Йдеться про 53 вулиці, названі на честь російських діячів або подій, що мають стосунок до РФ чи СРСР.

До спеціальної комісії, що визначала перелік вулиць та доцільність їх перейменування, входили міські посадовці, історики, професори університетів та науковці. Спершу йшлося про перейменування 30-ти міських вулиць, однак засіданні 24 травня спеціальна комісія визначила, що під перейменування підпадають 53 вулиці, зокрема:

Львів:

вул. Боткіна

вул. Брюллова

вул. Венеціанова

вул. Врубеля

вул. Герцена

вул. Глінки

вул. Дагестанська

вул. Жуковського

вул. Козланюка

вул. Комарова

вул. Короленка

вул. Корякська

вул. Курильська

вул. Мельничука

вул. Менделєєва

вул. Михальчука

вул. Некрасова

вул. Павлова

вул. Перова

вул. Рилєєва

вул. Россі

вул. Сеченова

вул. Толстого

вул. Чайковського

вул. Чехова

вул. Чуваська

вул. Шеремети

вул. Ковалевської

вул. Лобачевського

вул. Засядька

вул. Кибальчича

вул. Філатова

вул. Айвазовського

вул. Жемчужникова

вул. Скрипника

вул. Братня

вул. Визвольна

вул. Металістів

вул. Заводська

вул. Переможна

вул. Шумського

Винники:

вул. Гагаріна

вул. Жуковського

вул. Засядька

вул. Лермонтова

вул. Ціолковського

вул. Довганика

смт. Рудне:

вул. Гагаріна

вул. Короленка

вул. Менделєєва

вул. Невського

вул. Марченка

с. Підрясне:

вул. Мічуріна

Тепер цей перелік винесуть на розгляд депутатів Львівської міськради. Потім спеціальна комісія на окремих засіданнях розглядатиме варіанти перейменувань, враховуючи розташування вулиці, історичний контекст та думку громадськості.

Раніше у міськраді також уточнили, що після перейменування вулиць мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Натомість для підприємців зміна документів буде обов’язковою.

Нагадаємо, через війну Росії проти України у Львові група львів'ян запропонувала перейменувати понад 30 вулиць міста.