Івано-Франківська міська рада вирішила не перейменовувати вулицю академіка Сахарова. Відповідне рішення депутати прийняли на позачерговій сесії міськради у вівторок, 3 травня. Раніше з проханням залишити у Франківську вулицю Сахарова до мера Руслана Марцінківа зверталися колишні політв’язні з Києва, Львова, Івано-Франківська, Самбора та інших міст. Крім того, депутати вирішили залишити у місті вулицю Рєпіна, які раніше також перейменували.

За інформацією прес-служби Івано-Франківської міської ради, крім рішення не перейменовувати вулицю Сахарова, депутати на позачерговій сесії міськради перейменували вулицю Робітничу на вулицю Рєпіна (на попередній сесії стару вулицю Рєпіна назвали на честь Микола Арсенича-Березовського), вулицю Челюскінців на вулицю Волонтерську, вулицю Технічну – на вулицю Бортнянського.

«Окрему вулицю, що проходить вздовж північно-західної частини огорожі колишнього палацу Потоцьких та з’єднує вул. Шпитальну і вул. Дністровську, вирішили назвати вулицею Потоцьких», – додають у прес-службі міської ради.

Вулицю Сахарова, що у центральній частині Івано-Франківська, депутати перейменували на вулицю Української Перемоги разом із ще 24 назвами, які стосувалися російських чи радянських діячів.

Після обурення колишніх політв’язнів, які у зверненні до мера наголошували, що академік Сахаров активно захищав права українських політичних в'язнів, зокрема Василя Стуса, міський голова Франківська Руслан Марцінків запропонував депутатам не перейменовувати частину вулиці Сахарова на вулицю Української Перемоги, натомість залишити її частину від вулиці Бандери до вулиці Коновальця зі старою назвою, а частині від вулиці Бандери до вулиці Коновальця дати ім’я Української Перемоги.

Нагадаємо, на сесії 13 квітня Івано-Франківська міськрада перейменувала 25 вулиць із російськими та радянськими назвами. Зокрема, вулицю академіка Сахарова вирішили назвати на честь Української Перемоги. Рішення викликало обурення серед колишніх радянських політв’язнів.

«На жаль, далеко не всі знають про життєвий подвиг цієї великої людини, яка своєю невтомною публічною діяльністю зберегла нам, політичним в'язням, життя. І сьогодні ми з повагою та вдячністю пам'ятаємо Андрія Дмитровича Сахарова – об'єкта пекучої ненависті диктатора Путіна та йому подібних. Тим гостріше, із болем у серці, ми змушені реагувати на наміри міської ради та мерії Івано-Франківська позбавити своє місто пам'яті про Сахарова, перейменувати вулицю Андрія Сахарова. З єдиної причини – Сахаров був росіянином», – йшлося у відкритому листі, який, зокрема, підписали Семен Глузман, Микола Горбаль, Мустафа Джемілєв, Богдан Ребрик, Зорян Попадюк, Юрій Шухевич та інші радянські політв’язні.