Вулиця Сахарова – одна із центральних в Івано-Франківську

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує залишити в місті вулицю академіка Сахарова: мер висловився за те, щоб її частину – від вулиці Бандери до вулиці Коновальця – не перейменовувати. Раніше з критикою рішення міськради щодо перейменування в Івано-Франківську вулиці Сахарова виступили радянські політичні в’язні у відкритому листі до Руслана Марцінківа. На сесії 13 квітня франківські депутати вирішили назвати вулицю академіка Сахарова вулицею Української Перемоги.

Мер Івано-Франківська пропонує депутатам міської ради не перейменовувати частину вулиці Сахарова на вулицю Української Перемоги, як було вирішено на сесії міськради 13 квітня. «Частину вулиці Сахарова від вулиці Бандери до вулиці Коновальця залишаємо вулицею академіка Сахарова (пропонуватиму депутатам міської ради)! Від вулиці Коновальця до вулиці Чорновола – Української Перемоги!», – повідомив Руслан Марцінків у Facebook.

Також міський голова зазначив, що в Івано-Франківську залишать вулицю Рєпіна, але іншу, а не названу іменем генерала УПА Миколи Арсенича. «Щодо вулиці Рєпіна збережем одну з вулиць міста Івано-Франківська, але бічна вулиця від Лепкого буде називатись генерала УПА Миколи Арсенича! Це остання воля багатьох героїв УПА, які відійшли у вічність! Найближча сесія розгляне і впровадження рішення щодо реєстраційних процедур буде здійснюватись після закінчення воєнного стану! По решті вважаю, що все на часі! Ворог не цурається навіть Леніна вертати в Генічеську і жодного українського героя не толерує!», – зазначив Марцінків.

Раніше до міського голови Івано-Франківська звернулися колишні політв’язні, мешканці Києва, Львова, Івано-Франківська, Самбора та інших міст з проханням відхилити рішення про перейменування вулиці академіка Сахарова, оскільки Андрій Сахаров активно захищав права українських політичних в'язнів, зокрема Василя Стуса та багатьох інших. Колишні політв’язні назвали рішення про перейменування вулиці Сахарова «вчинком із арсеналу сучасної авторитарної московської держави».

«На жаль, далеко не всі знають про життєвий подвиг цієї великої людини, яка своєю невтомною публічною діяльністю зберегла нам, політичним в'язням, життя. Наші кати ненавиділи будь-які прояви прагнення до свободи та людської гідності, а відтак боялися його. Так було. І сьогодні ми з повагою та вдячністю пам'ятаємо Андрія Дмитровича Сахарова – об'єкта пекучої ненависті диктатора Путіна та йому подібних. Тим гостріше, із болем у серці, ми змушені реагувати на наміри міської ради та мерії Івано-Франківська позбавити своє місто пам'яті про Сахарова, перейменувати вулицю Андрія Сахарова. З єдиної причини – Сахаров був росіянином», – зазначається у відкритому листі, який, зокрема, підписали Семен Глузман, Микола Горбаль, Мустафа Джемілєв, Богдан Ребрик, Зорян Попадюк, Юрій Шухевич та інші радянські політв’язні.

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, депутати Івано-Франківської міської ради перейменували 25 вулиць міста, які були названі на честь російських та радянських культурних діячів. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії міськради у середу, 13 квітня.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час відеозвернення до мешканців міста, вулиці перейменовані на честь відомих українських діячів, зокрема, представників УПА, які мали стосунок до Івано-Франківська, а також на честь сучасних воїнів, загиблих на російсько-українській війні.