В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами
Одну із центральних вулиць назвали на честь Української Перемоги
Депутати Івано-Франківської міської ради перейменували 25 вулиць міста, які були названі на честь російських та радянських культурних діячів. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії міськради у середу, 13 квітня.
Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час відеозвернення до мешканців міста, вулиці перейменовані на честь відомих українських діячів, зокрема, представників УПА, які мали стосунок до Івано-Франківська, а також на честь сучасних воїнів, загиблих на російсько-українській війні.
«Прийняли рішення про перейменування низки вулиць Івано-Франківська. Логіка була дуже проста, ви знаєте, що було звернення громадських активістів і сьогодні вулиці перейменовані. Також перейменовані вулиці у сільських громадах, які подавали звернення. Вважаю, що це справедливо», – сказав Руслан Марцінків.
Відповідно до рішення, в Івано-Франківську перейменували такі вулиці:
- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука