Депутати Івано-Франківської міської ради перейменували 25 вулиць міста, які були названі на честь російських та радянських культурних діячів. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії міськради у середу, 13 квітня.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час відеозвернення до мешканців міста, вулиці перейменовані на честь відомих українських діячів, зокрема, представників УПА, які мали стосунок до Івано-Франківська, а також на честь сучасних воїнів, загиблих на російсько-українській війні.

«Прийняли рішення про перейменування низки вулиць Івано-Франківська. Логіка була дуже проста, ви знаєте, що було звернення громадських активістів і сьогодні вулиці перейменовані. Також перейменовані вулиці у сільських громадах, які подавали звернення. Вважаю, що це справедливо», – сказав Руслан Марцінків.

Відповідно до рішення, в Івано-Франківську перейменували такі вулиці: