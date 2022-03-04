Відтепер посольство РФ у Ризі (Латвія) розташоване на вул. Незалежності України

Частину вулиці Антоніяс у Ризі перейменують на вулицю Незалежності України. Там, розташоване посольство Росії у Латвії. Про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко у п'ятницю, 4 березня.

«Депутати Ризької міської ради прийняли рішення перейменувати ділянку вулиці Антоніяс, яка, дотепер була юридичною адресою посольства Російської Федерації в Латвії, на вулицю Незалежності України. Таким чином, юридичною адресою Посольства Росії в Латвії є вулиця Незалежності України», – написав український посол у Facebook.

Таке рішення було прийнято депутатами, аби висловити підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та її євроатлантичних прагнень, а також висловити підтримку героїчній боротьбі українського народу проти російського агресора.

До слова, 3 березня, у Вільнюсі (Литва) вулицю, де розміщене російське посольство, перейменували. Тепер вона називатиметься Героїв України.

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