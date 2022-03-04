Дев'ятий день війни 4 березня почався з того, що російські окупанти почали стріляти по одному з енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Там виникла пожежа, яку довго не могли загасити.

Через це Володимир Зеленський провів низку розмов зі світовими лідерами, які закликали росіян припинити вогонь на об'єкті.

Також відомо, що 4 березня Росія планує інсценувати в Херсоні «мітинг» завезених людей, які кричатимуть про «бажання вийти зі складу України».

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